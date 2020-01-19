Владу Сташевскому – 46: куда исчезла и как выглядит сегодня звезда 90-х

Кумир 90-х, популярный российский певец Влад Сташевский 19 января отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 46 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, куда исчез артист, как он сейчас выглядит и чем занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Влад Сташевский родился 19 января 1974 года в городе Тирасполь, Молдова. Его отец бросил семью, когда Владу не было и двух лет, поэтому мальчика воспитывали мама и бабушка – обе работали бухгалтерами. При рождении Влад получил фамилию матери – Твердохлебов.

Вскоре из Тирасполя семья переехала в Крым, значительная часть детства Влада прошла именно там. Будущий музыкант окончил с отличием музыкальную школу по классу фортепиано, после восьмого класса поступил в Суворовское училище, проучился там около месяца и ушел.

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В 1993 году отправился в Москву, где поступил в торгово-коммерческий колледж по специальности товаровед. Парень участвовал в студенческом ансамбле как певец и бас-гитарист.

Затем Влад поступил в Московский государственный университет коммерции, на факультет управления торговыми предприятиями в сфере услуг, закончил его в 1998 году.

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В 1993 году, когда Владу было 19 лет, в клубе "Мастер" он отмечал с одногруппниками сдачу сессии, играл на рояле и пел. В то время там присутствовал известный продюсер Юрий Айзеншпис с группой "Янг Ганз", которую он продюсировал.

Айзеншпису понравилось, как поет блатные песни Владислав и оставил ему свою визитку.

Юрий Айзеншпис и Влад Сташевский "Сплетник"

Через неделю после знакомства была записана первая песня "Дороги, по которым мы идем", автором которой стал поэт и композитор Владимир Матецкий.

31 августа 1993 на фестивале "Солнечная Аджария" в Батуми впервые на широкой публике выступил певец Влад Сташевский. В книге "Влад Листьев. Предвзятый реквием" упомянуто, что Айзеншпису в продвижении нового проекта помогал криминальный авторитет Александр Макушенко, известный как Саша Цыган.

Песни Влада Сташевского "Любовь здесь больше не живет", "Дороги, по которым мы идем" и "Пляжный фотограф" стали хитами, поднявшись на вершины чартов в России и других русскоязычных странах.

В 1999 году кумир многих девушек неожиданно решил разорвать сотрудничество с Юрием Айзеншписом. Свой последний альбом "Лабиринты" Влад Сташевский хотел сделать сам, таким, каким он видит его сам.

Он решил сам стать и продюсером, и лириком, и композитором. Однако на тот момент в музыке появилось много новых веяний, и популярность Сташевского начала идти на спад, новая пластинка не вызвала особого интереса у публики.

Сейчас, по информации СМИ, звезда 90-х владеет компанией по удалению и отработке сточных вод и твердых отходов, а также по обработке металлолома и отходов металлического происхождения.

Сташевский периодически дает концерты, но в основном выступает на корпоративах.

Что касается личной жизни музыканта, с 1997 по 2002 год его женой была Ольга Алешина, дочь гендиректора спортивного комплекса "Лужники". В браке с ней в 1998 году у Влада Сташевского родился сын Даниил. Семья Ольги изначально враждебно отнеслась к ее супругу, а вскоре отношения испортились и в самой паре.

Влад Сташевский, его первая жена Ольга Алешина и сын Даниил SM News

Разрыв был тяжелым. Владу не давали видеться с сыном, состояние его здоровье ухудшилось. В 2006 году певец женился второй раз: его супругой стала психолог Ирина Мигуля. Она также родила Сташевскому сына: мальчик родился в 2008 году, его назвали Тимофей.

Влад Сташевский, его вторая жена Ирина и сын Тимофей 24smi.org

Сейчас Ирина работает директором мужа, курируя его выступления.

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