Владимиру Преснякову – 52: как выглядят повзрослевшие дети экс-зятя Пугачевой

Российский певец, музыкант и композитор Владимир Пресняков 29 марта отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 52 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть, как выглядят повзрослевшие дети от двух браков Преснякова.

Никита Пресняков

Никита Пресняков wikipedia.org

21 мая 1991 года у Владимира Преснякова и его фактической жены Кристины Орбакайте в Лондоне родился сын Никита Пресняков.

В конце 1996 года Пресняков и Орбакайте расстались, но Владимир сохранил теплые отношения с Кристиной и часто видится с сыном.

Никита Пресняков с мамой и бабушкой 24smi.org

Сам Никита в 2009 году окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, ему 28, он известен как музыкант и актер, снялся в таких фильмах как "Ёлки", "Ёлки 2", "Ёлки Последние", " Гардемарины IV" и других.

В 2017 году году Никита Пресняков женился на своей девушке Алене Красновой.

Артемий Пресняков

Младший сын Владимира Преснякова Артемий родился 5 июня 2015 года в его браке с певицей Натальей Подольской. Летом мальчику исполнится пять лет.

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