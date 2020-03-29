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29 марта • обновлено в 05:25
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Владимиру Преснякову – 52: как выглядят повзрослевшие дети экс-зятя Пугачевой

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Российский певец, музыкант и композитор Владимир Пресняков 29 марта отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 52 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть, как выглядят повзрослевшие дети от двух браков Преснякова.

Никита Пресняков

Никита Пресняков

Никита Пресняков

wikipedia.org

21 мая 1991 года у Владимира Преснякова и его фактической жены Кристины Орбакайте в Лондоне родился сын Никита Пресняков.

В конце 1996 года Пресняков и Орбакайте расстались, но Владимир сохранил теплые отношения с Кристиной и часто видится с сыном.

Никита Пресняков с мамой и бабушкой

Никита Пресняков с мамой и бабушкой

24smi.org

Сам Никита в 2009 году окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, ему 28, он известен как музыкант и актер, снялся в таких фильмах как "Ёлки", "Ёлки 2", "Ёлки Последние", " Гардемарины IV" и других.

В 2017 году году Никита Пресняков женился на своей девушке Алене Красновой.

Артемий Пресняков

Младший сын Владимира Преснякова Артемий родился 5 июня 2015 года в его браке с певицей Натальей Подольской. Летом мальчику исполнится пять лет.

Каждый раз, когда я укладываю этого чудесного, моего самого любимого мальчишку спать , я попадаю в сладкий плен часа на полтора... я не могу отпроситься даже в туалет ( ну очень редко и с рядом требований)😊. Я заложник. Как к этому относиться...??? В принципе я с терпением и даже благодарностью к этому отношусь .. ведь это не навсегда (. Наслышана , что кто-то просто читает сказку , укладывает в кроватку , выключает свет ... и доброй ночи . У кого как?

Допис, поширений Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где учатся внуки Пугачевой, дочь Сюткина, сын Валерии и другие.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Родители и дети
Персоны
Наталья Подольская Алла Пугачева Кристина Орбакайте Никита Пресняков Владимир Пресняков-младший
Место
Россия
Теги
день рождения Отношения актер музыка Новости России звезды дети шоу шоу-бизнес
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