Виторган слил в сеть неприличное сообщение от няни их сына с Собчак. Фото

Российский актер и бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган показал скриншот переписки с няней их маленького сына Платона.

Фотографию артист опубликовал в своих Instagram-stories.

Максим Виторган Instagram @mvitorgan

Так, известно, что недавно Платон вместе с мамой отдыхал в Куршевеле. Однако после возвращения в Москву мальчик простудился. Сейчас за сыном Собчак и Виторгана ухаживает его няня, а сам Максим находится в Санкт-Петербурге.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Instagram @xenia_sobchak

Женщина держит связь со звездными родителями, и регулярно рассказывает им, как чувствует себя ребенок. А на днях в своих Insagram-stories Виторган опубликовал скриншот забавной переписки с няней:

"Переписка с няней. Одна опечатка – и настроение твое улучшилось", – подписал фото актер.

Instagram @mvitorgan

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

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