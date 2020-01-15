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15 января • обновлено в 13:55
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Виторган слил в сеть неприличное сообщение от няни их сына с Собчак. Фото

4.2т
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Российский актер и бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган показал скриншот переписки с няней их маленького сына Платона.

Фотографию артист опубликовал в своих Instagram-stories.

Максим Виторган

Максим Виторган

Instagram @mvitorgan

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Так, известно, что недавно Платон вместе с мамой отдыхал в Куршевеле. Однако после возвращения в Москву мальчик простудился. Сейчас за сыном Собчак и Виторгана ухаживает его няня, а сам Максим находится в Санкт-Петербурге.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана

Instagram @xenia_sobchak

Женщина держит связь со звездными родителями, и регулярно рассказывает им, как чувствует себя ребенок. А на днях в своих Insagram-stories Виторган опубликовал скриншот забавной переписки с няней:

"Переписка с няней. Одна опечатка – и настроение твое улучшилось", – подписал фото актер.

Виторган слил в сеть неприличное сообщение от няни их сына с Собчак. Фото

Instagram @mvitorgan

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Ксения Собчак Максим Виторган
Место
Россия
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