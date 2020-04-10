Винник произвел фурор раритетным видео: как певец выглядел в молодости

Популярный украинский певец Олег Винник поделился раритетным видео, на котором показал, как выглядел в молодости.

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Олег Винник viva.ua

Так, по словам Винника, видео было снято 13 лет назад, когда певец играл в театре. В частности, в соцсети артист поделился фрагментом из мюзикла "Отверженные".

"Прочитав ваши комментарии под фото и видео из мюзиклов, я понял, что пришло время поближе познакомить вас со своим театральным прошлым. Много лет я посвятил европейской театральной сцене, зрители видели меня в разных образах, более пятисот раз я выходил на сцену в роли Жана Вальжана. Предлагаю вашему вниманию еще один эпизод из мюзикла "Отверженные", – написал Олег Винник.

Поклонники, увидев архивное видео певца, пришли в восторг и засыпали артиста комплиментами.

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Александр Пономарев представил свое видение хита "Вовчиця" Олега Винника.

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