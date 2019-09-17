"Верните ежа!" Директора музыкальной группы ограбили в Киеве: трогательная просьба разошлась по сети

Директор украинской группы "Нервы", которая выступает в РФ, Дарья Мишина рассказала о пропаже в Киеве дорогой для нее вещи – вязанного игрушечного ежа.

Инцидент произошел 10 сентября около 20:00 на Центральном железнодорожном вокзале, написала она на своей странице в Facebook. Как уточнила россиянка, она не исключает, что игрушку могли украсть.

"Это мой ёж. Ёж, который со мной с 18 лет, который 12 лет был со мной каждый день, в каждом городе, где я была, с которым я спала каждую ночь, с которым я летала в самолётах, держась за которого, я заново училась ездить в поездах, когда поезд сбил и убил моего папу.

Ёж, который попал ко мне волшебным образом и был моим волшебством 12 лет. Ёж, который всегда был единственным кусочком уюта и тепла в моей жизни, где я – машина. Он – то, что всегда напоминало мне и показывало другим, что я не только машина, но ещё девочка, нежная, тёплая, трогательная. А это – то, что очень сложно не потерять при моём образе жизни", – призналась Мишина.

Дарья Мишина facebook.com/mishina.dasha

Она добавила, что оставляла игрушку в своем рюкзаке. Возможно, ее кто-то вытянул или же она выпала из сумки. На территории вокзала ёжа Мишина не нашла и попросила интернет-пользователей помощи.

"Я готова заплатить любое вознаграждение и съездить за ним лично хоть на край света", – подытожила она.

Дарья Мишина facebook.com/mishina.dasha

Дарья Мишина facebook.com/mishina.dasha

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