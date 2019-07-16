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"Вера, что с вами?" Брежнева напугала сеть постаревшим видом

1.8т Читать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала в Россию, испугала поклонников постаревшим внешним видом.

Фото появилось в Instagram звезды. "Где собираются хорошие люди, всегда царит потрясающая атмосфера, а когда эти люди ещё и талантливы...", — написала Брежнева.

На снимках звезда выглядит значительно старше своих 37 лет. Возможно из-за седых волос, которые у нее уже появились.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram Брежневой

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Брежнева седеет

Брежнева седеет

Instagram Брежневой

Брежнева в Гоголь-центре

Брежнева в Гоголь-центре

Instagram Брежневой

"Вера, что у вас с волосами?", — спросил обеспокоенный подписчик.

"Ничего, это мой натуральный цвет", — ответила в комментариях Брежнева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу пристыдили за дерзкий внешний вид на фоне роскошного красного авто в латексном черном боди с глубокими вырезами.

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Персона
Вера Брежнева
Место
Россия Москва
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