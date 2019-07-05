Вакарчук признался, почему скрывает свою жену

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не показывает всем подряд свою супругу Лялю Фонареву, потому что всегда ревниво оберегал свою личную жизнь.

Такое признание он сделал в интервью для "Радио Свобода", уточнив, что и дальше будет так делать, а дешевый пиар просто не переносит.

"Я – человек, который очень ценит свою семью, который всегда очень ревниво оберегал ее, будучи человеком, который постоянно на виду только в сфере шоу-бизнеса. Буду стараться исповедовать этот принцип и сейчас. На камеру демонстрировать специально свою жизнь я не собираюсь", – признался он.

Ляля Фенорева и Святослав Вакарчук BBCcCNN

Вакарчук уточнил, что семейные ценности для него – это то, в чем он живет. А супруга его всегда во всем поддерживает.

Фонарева и Вакарчук

"Где это абсолютно уместно, а не нарочито, мы собираемся быть вместе и в публичном смысле тоже. Но я не из тех политиков, которые используют семью ради определенного положительного имиджа или ради пиара. Я вообще не люблю дешевый пиар", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук объяснил, зачем идет в Раду. Он также признался, что планирует прекратить давать концерты, если будет работать в парламенте на исполнительной должности.

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