В Украине приняли категорическое решение по детскому Евровидению: подробности

К участию в детском песенном конкурсе Евровидение не допустят юных вокалистов, которые уже успели выступить в России.

Такое решение приняли в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая является национальным вещателем и определяет правила Нацотбора.

"Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в этот время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, принимал участие в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами страны-агрессора", — отмечается в одном из пунктов правил национального отбора.

Фото: junioreurovision.tv

"В случае несоответствия или нарушения участником настоящего положения, правил (условий) Международного конкурса, указаний ПАО "НСТУ" во время проведения отбора Оргкомитет имеет право отказать в участии в нем", — также упоминается положениях.

Отметим, что прием заявок на участие в детском Евровидение в Украине стартовал 8 июля. В Нацотборе могут принимать участие сольные исполнители и группы, которые являются гражданами Украины или постоянно проживают в Украине. Им на день проведения финала конкурса (24 ноября 2019) должно быть не менее 9 и не более 14 лет.

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