"В Турции с русскими вместе выпивают": звезда КВН отличился странным заявлением о конфликте Украины и РФ

Звезда КВН и Дизель Шоу Сергей Писаренко рассказал о том, что думает об отношениях Украины и России. Он заявил, что не испытывает ненависти к украинскому народу.

Об этом он рассказал в программе Сергея Иванова "Антиподи" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Сергей Писаренко

"Почему украинцы и русские должны стрелять друг в друга. Я не могу с этим ничего сделать, но ненавидеть за это украинский народ я не могу. Также не могу ненавидеть русских, потому что они там сидят на Урале и не понимают, почему так происходит. Это, к сожалению, так", - сказал Писаренко.

"Простые люди будут общаться. Родственники не поругаются, как бы не старались где-то и кто-то. Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, в Турции украинцы и русские встречаясь на одном пляже по прежнему загорают, и садятся вечером за один стол, погрустят, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент, устанет кто-то где-то ссорить нас и мы спокойно продолжим жать друг другу руки", - заявил артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Познер заявил, что аннексия Крыма не является ошибкой России. Также, он добавил, что, по его мнению, жители полуострова согласились бы стать частью РФ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!