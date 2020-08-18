В суде озвучили причины гибели Захарова в ДТП с Ефремовым.
Смерть водителя фургона Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.
Об этом в Пресненском суде сообщила судмедэксперт Светлана Ромадановская, которая делала заключение о смерти Захарова, передает "КП".
"Жировая эмболия сосудов, травматический шок, кровопотеря – вот причины наступления смерти водителя "Лады". Из-за травматического шока в первые сутки умирает много людей. Захаров попал в их число", – сказала Ромадановская.
В суде озвучили причины гибели Захарова в ДТП с Ефремовым
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев также опросил судмедэксперта, пытаясь понять, мог ли выжить Захаров, если бы ему оказали медицинскую помощь в первые минуты.
"Травмы, несовместимые с жизнью, у Захарова отсутствовали: это разрыв аорты, разрыв сердца и другие. Это повреждения, которые приводят к моментальной смерти. Однако вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался", – заявила эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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