В суде озвучили причины гибели Захарова в ДТП с Ефремовым.

Смерть водителя фургона Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.

Об этом в Пресненском суде сообщила судмедэксперт Светлана Ромадановская, которая делала заключение о смерти Захарова, передает "КП".

"Жировая эмболия сосудов, травматический шок, кровопотеря – вот причины наступления смерти водителя "Лады". Из-за травматического шока в первые сутки умирает много людей. Захаров попал в их число", – сказала Ромадановская.

В суде озвучили причины гибели Захарова в ДТП с Ефремовым

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев также опросил судмедэксперта, пытаясь понять, мог ли выжить Захаров, если бы ему оказали медицинскую помощь в первые минуты.

"Травмы, несовместимые с жизнью, у Захарова отсутствовали: это разрыв аорты, разрыв сердца и другие. Это повреждения, которые приводят к моментальной смерти. Однако вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался", – заявила эксперт.

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