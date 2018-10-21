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В США умер знаменитый режиссер: подробности

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Американский режиссер Дэнни Лейнер скончался в США. На момент смерти ему было 57 лет.

Дэнни Лейнер известен благодаря таким фильмам и сериалам: "Клан Сопрано", "Где моя тачка, чувак?", "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", "Офис", "Как добиться успеха в Америке", "Великий, новый, чудесный", "На дне". Об этом сообщил продюссер и оператор-постановщик Росс Путман на своей официальной странице в Facebook.

В США умер знаменитый режиссер: подробности
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Причиной смерти Лейнера был рак легких, с которым он очень долго боролся.

"Одно, что я могу сказать о Дэнни, как об истинном профессионале своего дела, это то, что он не позволял нам сделать все просто хорошо - мы должны были сделать абсолютно все, что в наших силах, лучшее, на что мы способны", - написал Путман.

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда ''Дизель Шоу'' впервые заговорил после фатального ДТП.

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