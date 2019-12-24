"В шоке!" Копию памятника Фриске нашли в популярном кафе

В кафе-ресторане "Фандорин" в подмосковном Королеве установили копию могильного памятника умершей от рака певицы Жанны Фриске.

Об этом рассказала в своем видеообращении в Instagram-сторис сестра артистки Наталья, отметив, что она не знает, как ей поступать в этой ситуации, поскольку она пребывает в шоке.

Сестра Фриске увидела копию памятника в кафе

"Мне многие начали писать, что они его украли. Нет, ребят, на кладбище стоит памятник. Но сам факт того, что это либо та компания, которая нам отливала памятник, отдала им... Сам факт того, что они его наряжают и делают из него какой-то непонятный клоунский обряд, не лезет ни в какие ворота", – ответила Наталья.

Наталья Фриске рассказала о памятнике сестры в кафе Фото: сторис

Она подчеркнула, что этот образ стоит на могиле певицы. Потому использовать его в кафе, как минимум – бесчеловечно хотя бы по отношению к родителям.

Копия памятника Фриске в кафе Кадр из видео

"На кого в суд подавать?! На ресторан, который по сути, не виноват? Надо подавать на компанию, которая сплагиатила второй такой памятник, который сделан по нашим эскизам. Я пока в легком шоке, думаю, что делать. У меня просто не хватает слов, чтобы как-то это прокомментировать более-менее внятно", – отметила сестра Фриске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его. В интервью журналистке Ксении Собчак телеведущий заявил, что Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

Позже сестра певицы ответила на скандальное интервью, отметив, что Шепелев заранее готовился к смерти супруги.

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