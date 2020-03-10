Популярная украинская группа "Время и Стекло" 10 марта презентовала свой новый клип на песню "Навсегда/никогда", после которого в сети заговорили о распаде коллектива.

Так, видео было опубликовано на официальной странице "Время и Стекло" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Надя Дорофеева и Позитив Instagram @nadyadorofeeva

В кадре показаны архивные моменты из жизни коллектива, а само видео подписано как "Время истекло".

Группа "Время и Стекло" Instagram @nadyadorofeeva

Instagram @nadyadorofeeva

Увидев клип, поклонники начали предполагать, что он стал последним для группы и в скором времени Надя Дорофеева и Позитив объявят о распаде.

"Я не понимаю... Что значит время истекло? Истекло? Это все?", "Создается ощущение, что группа скоро распадется", "Ответьте пожалуйста: вы уходите или нет?", "Мне 25, а я сижу и реву как в 15, я же не такая сентиментальная... Ребята, ваши песни сопровождали мои лучшие годы", "Неужели это конец? Конец эпохи".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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