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10 марта • обновлено в 13:47
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В сети заговорили о распаде "Время и Стекло" после нового клипа

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Популярная украинская группа "Время и Стекло" 10 марта презентовала свой новый клип на песню "Навсегда/никогда", после которого в сети заговорили о распаде коллектива.

Так, видео было опубликовано на официальной странице "Время и Стекло" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Надя Дорофеева и Позитив

Надя Дорофеева и Позитив

Instagram @nadyadorofeeva

В кадре показаны архивные моменты из жизни коллектива, а само видео подписано как "Время истекло".

Группа "Время и Стекло"

Группа "Время и Стекло"

Instagram @nadyadorofeeva

"Это конец?" В сети заговорили о распаде "Время и Стекло"

Instagram @nadyadorofeeva

Увидев клип, поклонники начали предполагать, что он стал последним для группы и в скором времени Надя Дорофеева и Позитив объявят о распаде.

"Я не понимаю... Что значит время истекло? Истекло? Это все?", "Создается ощущение, что группа скоро распадется", "Ответьте пожалуйста: вы уходите или нет?", "Мне 25, а я сижу и реву как в 15, я же не такая сентиментальная... Ребята, ваши песни сопровождали мои лучшие годы", "Неужели это конец? Конец эпохи".

"Это конец?" В сети заговорили о распаде "Время и Стекло"
"Это конец?" В сети заговорили о распаде "Время и Стекло"
"Это конец?" В сети заговорили о распаде "Время и Стекло"
"Это конец?" В сети заговорили о распаде "Время и Стекло"
"Это конец?" В сети заговорили о распаде "Время и Стекло"
"Это конец?" В сети заговорили о распаде "Время и Стекло"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Алексей Завгородний (Позитив) Надя Дорофеева
Место
Украина
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