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В сети появился новый промо-ролик финального сезона "Игры престолов"

1.4тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 31 марта, на телеканале HBO был показан новый короткий промо-ролик финального сезона "Игры престолов" (Game of Thrones).

Так, новое видео было показано только по ТВ и пока не было опубликовано на официальных видеоплатформах. Однако многие зрители успели заснять его и выложить в личных аккаунтах в Twitter (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что несмотря на то, что новый ролик по большей части состоял из ранее показанных кадров, он вызвал интерес у истинных поклонников телесаги, которые с нетерпением ждут премьеры сезона.

В сети появился новый промо-ролик финального сезона "Игры престолов"

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) и Кит Харингтон (Джон Сноу)

Фото: Entertainment Weekly/ HBO

В сети появился новый промо-ролик финального сезона "Игры престолов"

Софи Тернер (Санса Старк) и Мэйси Уильямс (Арья Старк)

Фото: Entertainment Weekly/ HBO

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Напомним, что "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Восьмой, финальный сезон сериала стартует 14 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмилия Кларк, которая сыграла Дейнерис Таргариен, заинтриговала поклонников фразой об окончании культовой ленты.

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