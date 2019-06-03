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В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA

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Одна из сестер-близняшек скандального крымского дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк поделилась свадебными фото.

Так, соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Мария связала себя узами брака с коллегой — звукорежиссером и концертным менеджером Вадимом Вязовским. Отметим, что свадьбу молодая пара сыграла еще в 2016 году.

"Однажды 1 июня... Больше ничего не хочу писать. Самое главное я тебе уже сказала и это только для нас. И самое главное я еще буду петь для тебя! В каждой ноте", — прокомментировала свою публикацию Мария.

В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA

Анна и Мария Опанасюк

Фото: instagram/annamariaduet

В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA

Мария Опанасюк и Вадим Вязовский

Фото: instagram/annamariaduet

В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA

Мария Опанасюк и Вадим Вязовский

Фото: instagram/annamariaduet

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В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA
В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA
В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA
В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA
В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA

Мария Опанасюк и Вадим Вязовский

Фото: instagram/annamariaduet

В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA

Мария Опанасюк и Вадим Вязовский

Фото: instagram/annamariaduet

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
ANNA MARIA
Место
Украина
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