В сети появились свадебные фото участницы скандального дуэта ANNA MARIA

Одна из сестер-близняшек скандального крымского дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк поделилась свадебными фото.
Так, соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Мария связала себя узами брака с коллегой — звукорежиссером и концертным менеджером Вадимом Вязовским. Отметим, что свадьбу молодая пара сыграла еще в 2016 году.
"Однажды 1 июня... Больше ничего не хочу писать. Самое главное я тебе уже сказала и это только для нас. И самое главное я еще буду петь для тебя! В каждой ноте", — прокомментировала свою публикацию Мария.
Анна и Мария Опанасюк
Фото: instagram/annamariaduet
Мария Опанасюк и Вадим Вязовский
Фото: instagram/annamariaduet
Мария Опанасюк и Вадим Вязовский
Фото: instagram/annamariaduet
Поклонники стали поздравлять пару с годовщиной свадьбы и желать им счастья и любви.
Мария Опанасюк и Вадим Вязовский
Фото: instagram/annamariaduet
Мария Опанасюк и Вадим Вязовский
Фото: instagram/annamariaduet
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года дуэт ANNA MARIA участвовал в финале Национального отбора на конкурс Евровидение.
За день до этого девушки серьезно оскандалились в эфирекрымскотатарского телеканала ATR. Вокалистки, которые родились и выросли в Крыму, в интервью с Романом Скрыпиным отказались признавать аннексию полуострова РФ, а также заявили, что "в Украине не идет война с Россией".
В сети появилась буря негодования из-за скандального интервью. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками".
Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что они должны быть исключены из Нацотбора.
В Кабмине также призвали скандальных артисток отказаться от участия в финале Нацотбора, а администрацию конкурса – не допустить, чтобы на Евровидение в Израиль отправился кто-то, кто не признает российскую агрессию на территории Украины.
Позже Роман Скрыпин, который взял громкое интервью у дуэта ANNA MARIA, резко раскритиковал организаторов конкурса, которые допустили участие коллектива с пророссийской позицией. Также он обратился за разъяснениями к ведущему Нацотбора Сергею Притуле.
Тот, в свою очередь, дерзко ответил журналисту, указав, что всего лишь ведет Национальный отбор и не в его компетенции выбирать участников, анализируя их гражданскую позицию.
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