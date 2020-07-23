В сети показали, как выглядит особняк Маркл и Гарри в США: стоит почти $20 млн

Меган Маркл живет в США в особняке за $20 млн. Коллаж

В сети показали особняк, в котором проживают Меган Маркл и принц Гарри после переезда из Великобритании в США.

Так, дом находится в Беверли-Хиллз, округ Лос-Анджелес, США. Ранее особняк принадлежал известному продюсеру Тайлеру Перри, с которым Маркл много лет поддерживает тесные отношения. Об этом пишет The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл

В этом же особняке Маркл решила отпраздновать свое 39-летие 4 августа 2020 года. По словам инсайдеров, на празднике герцогини Сассекской будут только самые близкие. Сама Маркл отметила, что праздник пройдет весьма сдержанно, а все гости накануне мероприятия должны будут сдать тесты на COVID-19.

Особняк Тайлера Перри, где живет Маркл The Sun

Сообщается, что стоимость особняка составляет примерно 15 млн фунтов стерлингов или почти 20 млн долларов.

Отметим, дом Тайлера Перри, в котором проживают герцоги Сассекские, имеет 7 спален и 11 ванных комнат. Суммарная жилая площадь в общей сложности составляет 1 600 кв. м. Внутри – стеклянные стены, мраморные лестницы, балконы и террасы. Особняк был построен специально для актера и его семьи еще в 1992 году. На паркинге у дома есть место для 30 автомобилей.

Тайлер Перри в особняке в Лос-Анджелесе GrandEngineer

Особняк Тайлера Перри, где живет Меган Маркл и принц Гарри после переезда GrandEngineer

Особняк Тайлера Перри, где живет Меган Маркл The MLS

Особняк в США, где живут Маркл и Гарри The MLS

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