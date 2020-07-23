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В сети показали, как выглядит особняк Маркл и Гарри в США: стоит почти $20 млн

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Меган Маркл живет в США в особняке за $20 млн

Меган Маркл живет в США в особняке за $20 млн. Коллаж

В сети показали особняк, в котором проживают Меган Маркл и принц Гарри после переезда из Великобритании в США.

Так, дом находится в Беверли-Хиллз, округ Лос-Анджелес, США. Ранее особняк принадлежал известному продюсеру Тайлеру Перри, с которым Маркл много лет поддерживает тесные отношения. Об этом пишет The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

В этом же особняке Маркл решила отпраздновать свое 39-летие 4 августа 2020 года. По словам инсайдеров, на празднике герцогини Сассекской будут только самые близкие. Сама Маркл отметила, что праздник пройдет весьма сдержанно, а все гости накануне мероприятия должны будут сдать тесты на COVID-19.

Особняк Тайлера Перри, где живет Маркл

Особняк Тайлера Перри, где живет Маркл The Sun

Сообщается, что стоимость особняка составляет примерно 15 млн фунтов стерлингов или почти 20 млн долларов.

Отметим, дом Тайлера Перри, в котором проживают герцоги Сассекские, имеет 7 спален и 11 ванных комнат. Суммарная жилая площадь в общей сложности составляет 1 600 кв. м. Внутри – стеклянные стены, мраморные лестницы, балконы и террасы. Особняк был построен специально для актера и его семьи еще в 1992 году. На паркинге у дома есть место для 30 автомобилей.

Тайлер Перри в особняке в Лос-Анджелесе

Тайлер Перри в особняке в Лос-Анджелесе GrandEngineer

Особняк Тайлера Перри, где живет Меган Маркл и принц Гарри после переезда

Особняк Тайлера Перри, где живет Меган Маркл и принц Гарри после переезда GrandEngineer

Особняк Тайлера Перри, где живет Меган Маркл

Особняк Тайлера Перри, где живет Меган Маркл The MLS

Особняк в США, где живут Маркл и Гарри

Особняк в США, где живут Маркл и Гарри The MLS

Как сообщал OBOZREVATEL:

СШАшоу-бизнеслюдиПринц ГарриМеган Маркл
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