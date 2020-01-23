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23 января • обновлено в 12:18
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"Теперь у нас есть Крым и АУЕ": в сети ажиотаж вокруг самых скандальных шуток Долгополова о Путине

3.1т
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В сети возник ажиотаж вокруг самых скандальных шуток российского стендап-комика Александра Долгополова о президенте РФ Владимире Путине.

Так, случилось это после информации о политическом преследовании артиста, из-за чего он недавно покинул страну. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает подборку из самых ярких шуток Долгополова (все видео смотрите ниже).

Александр Долгополов

Александр Долгополов

Фото: uchastniki.com

"Я не понимаю этого народа – это слишком сложно. Жизнь слишком сложна. Слава Богу, Путин снова возьмется за нас! Я считаю, что Путин все сделал...у нас все есть – деньги, Крым, война. Все, что захотим. У нас даже теперь есть АУЕ", – шутил Долгополов.

Кроме того, комик как-то высмеял Путина и оппозиционного политика Алексея Навального.

Владимир Путин, Александр Долгополов и Алексей Навальный

Владимир Путин, Александр Долгополов и Алексей Навальный

"Я считаю, что Путин должен убить Навального – вот насколько он лучше. Он может это сделать. Голыми руками – вот насколько он круче. Навальный собирает правозащитников, устраивает демократию – Путин просто х*як и все. Нет вашего Навального. Путин круче", – говорил Долгополов на своих выступлениях.

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"Выгодно, чтобы мы тихо гнили": известный комик высказался о власти в России

В ноябре 2019 года в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю Долгополов рассказал, что когда первый раз пошутил про политику – ему сказали, чтобы больше такого не было на сцене.

Александр Долгополов и Юрий Дудь

Александр Долгополов и Юрий Дудь

Скриншот с видео

"Два года назад, когда я выступал, у меня была одна шутка про политику. Там была шутка про конспирологическую теорию, что Путин убил польского президента. И как он встречается дома с Кабаевой и она предлагает ему убивать дальше – других людей. И я помню, что после этого выступления мой директор сказал, что друзья владельца ресторана, которые являются депутатами, сказали ему, чтобы таких шуток больше не было на сцене. И мне это передали. Ведь в преддверии выборов не нужно шутить ни про его росте, ни про отношения – для него это очень важная тема... Это настолько хамское отношение. Почему другие люди должны тебе говорить, о чем ты можешь шутить, а о чем нельзя?" – высказался комик.

Также Долгополов рассказал о своих претензиях к режиму Путина.

Александр Долгополов

Александр Долгополов

Скриншот с видео

"Мои претензии в том, что этот режим абсолютно закостенел. Я столкнулся с этим еще когда учился в школе, и сейчас это усиливается. Вся наша жизнь уже пронизана этой закостенелостью настолько, что любая инициатива подавляется. Потому что обществу невыгодны изменения. Обществу выгодно, чтобы все оставалось на своих местах: мы тихо-спокойно умирали, гнили в тюрьмах и не высовывались. Это выгодно режиму. И мне не нравится это. Потому что это мое будущее, моя страна. Я хочу жить так, как хочу жить. А не так, как мне говорят", – заявлял комик.

К слову, Долгополова начала искать полиция из-за поступившей жалобы из-за шуток на религиозную тематику.

"В петербургский стендап-клуб HopHead пришло письмо из Министерства внутренних дел, это, если вы не знали, главные бандиты страны. Они проводят расследование и пытаются разузнать обо мне по причине того, что они посмотрели видео "Новый час шуток", – говорил комик в видео, которое опубликовална своем Youtube-канале.

Отметим, что в сети начали бурно комментировать видео с выступлениями Долгополова.

"Теперь у нас есть Крым и АУЕ": в сети ажиотаж вокруг самых скандальных шуток Долгополова о Путине
"Теперь у нас есть Крым и АУЕ": в сети ажиотаж вокруг самых скандальных шуток Долгополова о Путине
"Теперь у нас есть Крым и АУЕ": в сети ажиотаж вокруг самых скандальных шуток Долгополова о Путине
"Теперь у нас есть Крым и АУЕ": в сети ажиотаж вокруг самых скандальных шуток Долгополова о Путине
"Теперь у нас есть Крым и АУЕ": в сети ажиотаж вокруг самых скандальных шуток Долгополова о Путине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Александр Долгополов Владимир Путин
Место
Россия
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Если бы не эта статья на "О б о с с е" с рекламой его ютуб-канала,многие бы и не знали кто это такой)))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Не особо заценила. Не люблю плоский и унитазный юмор. Да еще и голос такой противный, гундит через нос. Есть много комиков, у кого и смешнее, и острее, и более злободневно. Так что, говоря о том, что его преследуют, это он так кокетничает, типа престарелой кокетки, что себя мнит роковой дамой. Его вроде никто не задерживает. Нехай ищет, где его юмор оценят по достоинству. В Америке к примеру может и пойдет. Так комик пернет, зал закатывается от восторга. То, что ему надо. Но скорее всего, это будет еще он вещатель о том, как его притесняли в России.
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