"Теперь у нас есть Крым и АУЕ": в сети ажиотаж вокруг самых скандальных шуток Долгополова о Путине

В сети возник ажиотаж вокруг самых скандальных шуток российского стендап-комика Александра Долгополова о президенте РФ Владимире Путине.

Так, случилось это после информации о политическом преследовании артиста, из-за чего он недавно покинул страну. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает подборку из самых ярких шуток Долгополова (все видео смотрите ниже).

Александр Долгополов Фото: uchastniki.com

"Я не понимаю этого народа – это слишком сложно. Жизнь слишком сложна. Слава Богу, Путин снова возьмется за нас! Я считаю, что Путин все сделал...у нас все есть – деньги, Крым, война. Все, что захотим. У нас даже теперь есть АУЕ", – шутил Долгополов.

Кроме того, комик как-то высмеял Путина и оппозиционного политика Алексея Навального.

Владимир Путин, Александр Долгополов и Алексей Навальный

"Я считаю, что Путин должен убить Навального – вот насколько он лучше. Он может это сделать. Голыми руками – вот насколько он круче. Навальный собирает правозащитников, устраивает демократию – Путин просто х*як и все. Нет вашего Навального. Путин круче", – говорил Долгополов на своих выступлениях.

В ноябре 2019 года в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю Долгополов рассказал, что когда первый раз пошутил про политику – ему сказали, чтобы больше такого не было на сцене.

Александр Долгополов и Юрий Дудь Скриншот с видео

"Два года назад, когда я выступал, у меня была одна шутка про политику. Там была шутка про конспирологическую теорию, что Путин убил польского президента. И как он встречается дома с Кабаевой и она предлагает ему убивать дальше – других людей. И я помню, что после этого выступления мой директор сказал, что друзья владельца ресторана, которые являются депутатами, сказали ему, чтобы таких шуток больше не было на сцене. И мне это передали. Ведь в преддверии выборов не нужно шутить ни про его росте, ни про отношения – для него это очень важная тема... Это настолько хамское отношение. Почему другие люди должны тебе говорить, о чем ты можешь шутить, а о чем нельзя?" – высказался комик.

Также Долгополов рассказал о своих претензиях к режиму Путина.

Александр Долгополов Скриншот с видео

"Мои претензии в том, что этот режим абсолютно закостенел. Я столкнулся с этим еще когда учился в школе, и сейчас это усиливается. Вся наша жизнь уже пронизана этой закостенелостью настолько, что любая инициатива подавляется. Потому что обществу невыгодны изменения. Обществу выгодно, чтобы все оставалось на своих местах: мы тихо-спокойно умирали, гнили в тюрьмах и не высовывались. Это выгодно режиму. И мне не нравится это. Потому что это мое будущее, моя страна. Я хочу жить так, как хочу жить. А не так, как мне говорят", – заявлял комик.

К слову, Долгополова начала искать полиция из-за поступившей жалобы из-за шуток на религиозную тематику.

"В петербургский стендап-клуб HopHead пришло письмо из Министерства внутренних дел, это, если вы не знали, главные бандиты страны. Они проводят расследование и пытаются разузнать обо мне по причине того, что они посмотрели видео "Новый час шуток", – говорил комик в видео, которое опубликовална своем Youtube-канале.

Отметим, что в сети начали бурно комментировать видео с выступлениями Долгополова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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