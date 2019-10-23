В семье участницы "Танців з зірками" случилось горе: что известно

В семье олимпийской чемпионки и участницы "Танців з зірками" Анны Ризатдиновой произошла трагедия — умер дедушка.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото с близким человеком.
"Сегодня ушел из жизни мой герой, мой дорогой дедушка... Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких? Я счастлива, что он смотрел Олимпийские Игры, и успел увидеть меня на главном паркете страны. Дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных! Важнее этого нет ничего", — написала Ризатдинова.
Анна Ризатдинова
Фото из Instagram
Анна Ризатдинова с дедушкой
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники выразили соболезнования олимпийской чемпионке и ее семье.
"Мои соболезнования", "Крепись, не падай духом", "Царство небесное", "Память всегда жива", — написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно подобная трагедия произошла в семье известного украинского хореографа, судьи нового сезона "Танці з зірками" Влада Ямы.
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