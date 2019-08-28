В Санкт-Петербурге жестоко избили актера сериала "Мажор"

Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге. 29-летнего мужчину доставили в больницу.

У него диагностировали множество гематом на лице и закрытую черепно-мозговою травму, сообщает РЕН ТВ.

Актера избили на остановке общественного транспорта.

Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Он известен по ролям в сериалах "Мажор-2", "Морские дьяволы", "Выжить любой ценой", "Белый шаман" и других телепроектах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, режиссер "Театр.doc" Алексей Жиряков заявил, что его задержали полицейские возле театра на Садовнической набережной (Москва). Мужчину избили, забрали сумку и, по его словам, в полицейской машине заставили принять неизвестную таблетку.

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