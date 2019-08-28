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В Санкт-Петербурге жестоко избили актера сериала "Мажор"

1.8т Читать материал на украинском

Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге. 29-летнего мужчину доставили в больницу.

У него диагностировали множество гематом на лице и закрытую черепно-мозговою травму, сообщает РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге жестоко избили актера сериала "Мажор"
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Актера избили на остановке общественного транспорта.

Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Он известен по ролям в сериалах "Мажор-2", "Морские дьяволы", "Выжить любой ценой", "Белый шаман" и других телепроектах.

В Санкт-Петербурге жестоко избили актера сериала "Мажор"
В Санкт-Петербурге жестоко избили актера сериала "Мажор"

Как ранее писал OBOZREVATEL, режиссер "Театр.doc" Алексей Жиряков заявил, что его задержали полицейские возле театра на Садовнической набережной (Москва). Мужчину избили, забрали сумку и, по его словам, в полицейской машине заставили принять неизвестную таблетку.

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Место
Россия Санкт-Петербург
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