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В России нанесли удар по звездам, сражающимся с Путиным

1.9т Читать материал на украинском

В России пытаются запретить выступления рэпера Фейса и групп "Кровосток" и IC3PEAK во время митинга в Москве.

Причина запрета не называется. Об этом изданию "Медиазона" сообщил один из организаторов митинга Петр Верзилов.

В России нанесли удар по звездам, сражающимся с Путиным
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Другие организаторы митинга сочли действия мэрии давлением и пообещали настаивать на том, чтобы музыканты все же вышли на сцену.

Менеджер "Кровостока" Агата Мирзаева отметила, что группа готова выступить невзирая на запрет.

"Мы хотели и хотим выступить, запрет мэрии нам предельно непонятен, это очень странно. Складывается ощущение, что для властей принципиально, кто будет выступать на митинге, и они решили регулировать его содержание", — сказала Мирзаева.

Кровосток

Кровосток

the-flow.ru

Отметим, группе IC3PEAK уже неоднократно срывали концерты в различных городах России. Отмена выступлений началась, после выхода их скандального клипа "Смерти больше нет", в котором вокалистка Настя Креслина обливает себя бензином на фоне Дома Правительства в Москве, поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке и ест сырое мясо на фоне Мавзолея.

IC3PEAK

IC3PEAK

Скриншот из видео

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Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
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Чан Джеки
Чан Джеки
ДУМАЕТЕ ЧТО ПУТЯ УСТУПИТ.ДА ЕСЛИ ВЫЙДУТЬ МИЛЛИОНЫ.ЕТА ТВАРЬ БОИТСЯ СИЛЫ.
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