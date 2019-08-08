В России нанесли удар по звездам, сражающимся с Путиным

В России пытаются запретить выступления рэпера Фейса и групп "Кровосток" и IC3PEAK во время митинга в Москве.

Причина запрета не называется. Об этом изданию "Медиазона" сообщил один из организаторов митинга Петр Верзилов.

Другие организаторы митинга сочли действия мэрии давлением и пообещали настаивать на том, чтобы музыканты все же вышли на сцену.

Менеджер "Кровостока" Агата Мирзаева отметила, что группа готова выступить невзирая на запрет.

"Мы хотели и хотим выступить, запрет мэрии нам предельно непонятен, это очень странно. Складывается ощущение, что для властей принципиально, кто будет выступать на митинге, и они решили регулировать его содержание", — сказала Мирзаева.

Кровосток the-flow.ru

Отметим, группе IC3PEAK уже неоднократно срывали концерты в различных городах России. Отмена выступлений началась, после выхода их скандального клипа "Смерти больше нет", в котором вокалистка Настя Креслина обливает себя бензином на фоне Дома Правительства в Москве, поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке и ест сырое мясо на фоне Мавзолея.

IC3PEAK Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

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