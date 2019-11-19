В тяжелом состоянии: в России экстренно госпитализировали знаменитого актера

Знаменитого российского актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве.

Как сообщает "Пятый канал", 84-летний артист несколько дней находился дома с высокой температурой и болями по всему телу и не обращался к врачам. Приехавшая бригада скорой доставила Соломина в больницу с очень высокой температурой и проблемами с артериями. По предварительным данным, у актера пневмония.

Юрий Соломин Фото: vesti.ru

Юрий Соломин — народный артист Советского Союза. С 1998 года он возглавляет Государственный академический Малый театр России. Актер известен по фильмам "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо" и многим другим. В театре он поставил такие спектакли, как "Чайка", "Ревизор", "Таинственный ящик".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Елена Малышева была госпитализирована в больницу из-за гипертонического криза.

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