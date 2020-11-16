В результате избиения скончался украинский режиссер Леонид Садовский

В понедельник, 16 ноября, в Харькове скончался известный режиссер и педагог Леонид Садовский, которого 14 ноября жестко избили недалеко от дома. Ему был 71 год.

Об этом сообщает издание Харьков Times со ссылкой на коллег знаменитости. По их словам, на Садовского напали поздним вечером, когда он возвращался домой из аптеки. Режиссера били тупым предметом по голове, он получил тяжелые черепно-мозговые травмы. Мужчину госпитализировали в одну из харьковских больниц, где ему сделали операцию. Однако спасти жизнь Леонида не удалось.

В полиции уже открыли уголовное производство. Сейчас занимаются розыском нападавших. Им грозит 8 лет лишения свободы.

Леонид Садовский родился 1 августа 1949 года в городе Енакиево Донецкой области. Больше 30 лет проработал на кафедрах актерского мастерства и режиссуры ХНУИ. В 1993-1995 годах был главным режиссером Харьковского театра для детей и юношества. Последние 12 лет заведовал кафедрой мастерства актера драматического театра и кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в ночь на субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет умер легендарный советский актер и режиссер Армен Джигарханян. Причиной смерти стал отказ почек.