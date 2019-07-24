В Раду прошла невестка Билозир: кто она и чем известна

Певица и политик Лариса Билозир, невестка экс-нардепа (БПП) и бывшего министра культуры Оксаны Билозир, прошла на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.
Как сообщает "Таблоид", она победила по 15 округу в Винницкой области как самовыдвиженка, а в 17-ом округе по мажоритарке прошел ее отец, Николай Кучер.
Семейство Билозир
"Как еще в далеком 2014-м году писала журналистка Татьяна Николаенко, Билозир пыталась продвинуть в Совет своего сына Андрея. Об этом она прямо просила Юрия Луценко, но тот в ответ посоветовал начать с горсовета. Сын не прошел, зато невестка оказалась успешнее", – сказано в сообщении.
Лариса Билозир
instagram/larisabilozir
Уточняется, что Лариса Билозир – экономист с кандидатской степенью, училась в Брюсселе, председатель общественной организации и лауреат конкурсов по благотворительности, а также лауреат конкурса "Женщина III тысячелетия".
Она любит вышиванки и брендовые сумки, среди которых имеет аксессуар от Dior, стоимость которой начинается с 3 тысяч долларов. Кроме того, Билозир занимается спортом.
Лариса Билозир с дочерью и сумочкой
instagram/larisabilozir
"Это был для меня вызов. Я пошла без партийной поддержки, как самовыдвиженка, и скажу вам откровенно, это было не легко. И, наверное, это был мой самый важный опыт в политике. Но теперь, мне кажется, что я не боюсь ничего и никого, ни одной работы в мире ", – написала она в Instagram.
Лариса Билозир в вышиванке говорит со сцены
instagram/larisabilozir
Лариса Билозир в вышиванке
instagram/larisabilozir
Билозир с караваем
instagram/larisabilozir
Лариса Билозир в тренче и платье
instagram/larisabilozir
Друзі, дякую кожному з вас, хто повірив в мене, підтримав, проголосував. Дякую землякам з сотні сіл МУРОВАНОКУРИЛОВЕЧЧИНИ, Томашпільщини, Тульчинщини, Шаргородщини, Чернівеччини . Це був для мене виклик. Я пішла без партійної підтримки, як самовисуванка і скажу вам відверто, це було не легко. І, напевно, це був мій найважливіший досвід в політиці. Навіть екзитполи вчора трохи схибили🤔, а наш штаб оточили і заблокували тітушки, тих, хто зрадили. Але тепер, мені здається, що я не боюся нічого і нікого, ні жодної роботи у світі. Паралельний підрахунок голосів на дільницях показують, що я перемогла. Обіцяю, що буду старатися виправдати Вашу довіру. Щиро вірю, що нова Рада буде кращою, ніж попередня. Це потрібно країні. Зробимо разом більше! #ЛарисаБілозір #мурованокуриловеччина #Томашпіль #Тульчин #Шаргород #Чернівеччина
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