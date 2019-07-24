В Раду прошла невестка Билозир: кто она и чем известна

Певица и политик Лариса Билозир, невестка экс-нардепа (БПП) и бывшего министра культуры Оксаны Билозир, прошла на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Как сообщает "Таблоид", она победила по 15 округу в Винницкой области как самовыдвиженка, а в 17-ом округе по мажоритарке прошел ее отец, Николай Кучер.

Семейство Билозир

"Как еще в далеком 2014-м году писала журналистка Татьяна Николаенко, Билозир пыталась продвинуть в Совет своего сына Андрея. Об этом она прямо просила Юрия Луценко, но тот в ответ посоветовал начать с горсовета. Сын не прошел, зато невестка оказалась успешнее", – сказано в сообщении.

Лариса Билозир instagram/larisabilozir

Уточняется, что Лариса Билозир – экономист с кандидатской степенью, училась в Брюсселе, председатель общественной организации и лауреат конкурсов по благотворительности, а также лауреат конкурса "Женщина III тысячелетия".

Она любит вышиванки и брендовые сумки, среди которых имеет аксессуар от Dior, стоимость которой начинается с 3 тысяч долларов. Кроме того, Билозир занимается спортом.

Лариса Билозир с дочерью и сумочкой instagram/larisabilozir

"Это был для меня вызов. Я пошла без партийной поддержки, как самовыдвиженка, и скажу вам откровенно, это было не легко. И, наверное, это был мой самый важный опыт в политике. Но теперь, мне кажется, что я не боюсь ничего и никого, ни одной работы в мире ", – написала она в Instagram.

Лариса Билозир в вышиванке говорит со сцены instagram/larisabilozir

Лариса Билозир в вышиванке instagram/larisabilozir

Билозир с караваем instagram/larisabilozir

Лариса Билозир в тренче и платье instagram/larisabilozir

Ранее OBOZREVATEL рассказал, кто из звезд украинского шоубиза попал в политику после внеочередных выборов в Верховную Раду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!