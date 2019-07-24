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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Раду прошла невестка Билозир: кто она и чем известна

2.9т Читать материал на украинском

Певица и политик Лариса Билозир, невестка экс-нардепа (БПП) и бывшего министра культуры Оксаны Билозир, прошла на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Как сообщает "Таблоид", она победила по 15 округу в Винницкой области как самовыдвиженка, а в 17-ом округе по мажоритарке прошел ее отец, Николай Кучер.

Семейство Билозир

Семейство Билозир

"Как еще в далеком 2014-м году писала журналистка Татьяна Николаенко, Билозир пыталась продвинуть в Совет своего сына Андрея. Об этом она прямо просила Юрия Луценко, но тот в ответ посоветовал начать с горсовета. Сын не прошел, зато невестка оказалась успешнее", – сказано в сообщении.

Лариса Билозир

Лариса Билозир

instagram/larisabilozir

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Уточняется, что Лариса Билозир – экономист с кандидатской степенью, училась в Брюсселе, председатель общественной организации и лауреат конкурсов по благотворительности, а также лауреат конкурса "Женщина III тысячелетия".

Она любит вышиванки и брендовые сумки, среди которых имеет аксессуар от Dior, стоимость которой начинается с 3 тысяч долларов. Кроме того, Билозир занимается спортом.

Лариса Билозир с дочерью и сумочкой

Лариса Билозир с дочерью и сумочкой

instagram/larisabilozir

"Это был для меня вызов. Я пошла без партийной поддержки, как самовыдвиженка, и скажу вам откровенно, это было не легко. И, наверное, это был мой самый важный опыт в политике. Но теперь, мне кажется, что я не боюсь ничего и никого, ни одной работы в мире ", – написала она в Instagram.

Лариса Билозир в вышиванке говорит со сцены

Лариса Билозир в вышиванке говорит со сцены

instagram/larisabilozir

Лариса Билозир в вышиванке

Лариса Билозир в вышиванке

instagram/larisabilozir

Билозир с караваем

Билозир с караваем

instagram/larisabilozir

Лариса Билозир в тренче и платье

Лариса Билозир в тренче и платье

instagram/larisabilozir

Друзі, дякую кожному з вас, хто повірив в мене, підтримав, проголосував. Дякую землякам з сотні сіл МУРОВАНОКУРИЛОВЕЧЧИНИ, Томашпільщини, Тульчинщини, Шаргородщини, Чернівеччини . Це був для мене виклик. Я пішла без партійної підтримки, як самовисуванка і скажу вам відверто, це було не легко. І, напевно, це був мій найважливіший досвід в політиці. Навіть екзитполи вчора трохи схибили🤔, а наш штаб оточили і заблокували тітушки, тих, хто зрадили. Але тепер, мені здається, що я не боюся нічого і нікого, ні жодної роботи у світі. Паралельний підрахунок голосів на дільницях показують, що я перемогла. Обіцяю, що буду старатися виправдати Вашу довіру. Щиро вірю, що нова Рада буде кращою, ніж попередня. Це потрібно країні. Зробимо разом більше! #ЛарисаБілозір #мурованокуриловеччина #Томашпіль #Тульчин #Шаргород #Чернівеччина

Допис, поширений Лариса Білозір (@larisabilozir)

Ранее OBOZREVATEL рассказал, кто из звезд украинского шоубиза попал в политику после внеочередных выборов в Верховную Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Оксана Билозир
Место
Украина
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