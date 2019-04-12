В Польше избили известного украинского актера

В польской столице Варшаве на украинского актера Артема Мануйлова напал и ударил преподаватель Университета кардинала Стефана Вышинского.

Нападение произошло 9 апреля в городском автобусе, когда Мануйлов ехал на занятия. Артист поделился, что во время поездки ему позвонила жена, с которой он разговаривал на украинском языке, передает Fact.

Мануйлова рассказал, что после окончания разговора, ему по лицу большой черной сумкой ударил незнакомец. Когда украинец спросил нападавшего, зачем тот это сделал, мужчина ответил, что им нужно выйти из автобуса и поговорить "по-мужски". При этом, поляк был удивлен, что украинец отвечал ему на польском.

Конфликт продолжился после того, как оба они вышли из автобуса. Нападавший продолжал проявлять агрессию к украинцу, а потом все же ушел.

"Выйдя из автобуса, он уронил сумку и начал толкать меня и кричать. Лично я ненавижу грубость и агрессию. Я вырос на востоке Украины, поэтому таких людей я не боюсь. Однако я был удивлен, потому что это впервые произошло со мной в Польше", – рассказал актер.

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Издание пишет, что агрессивным поляком оказался преподаватель Университета кардинала Стефана Вышинского Марцин П., который также преподает философию в Варшавском университете. Сообщается, что ранее у него наблюдались проявления неконтролируемой агрессии.

Местная полиция не подтверждала факт нападения, но уверены, что конфликт не имел расистской подоплеки. Проводится дальнейшее расследование.

Артем Мануйлов Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Варшаве жестоко избили украинца.

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