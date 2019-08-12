В нашей семье украинский язык — золотое правило, — певица Alyosha

Певица Аlyosha и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя – одна из самых идеальных пар украинского шоу-бизнеса. Они женаты с 2013 года, воспитывают двоих детей, при этом за все годы не забыли замечены ни в одном скандале.

Из-за чего между ними все же случаются ссоры? Кто кого больше ревнует? Как относиться к звездам в политике и возможной отмене языковых квот? Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказала Аlyosha.

- Когда вбиваешь в Гугл словосочетание "Певица Алеша", то выдает только: "муж", "дети", "инстаграм", "семья". Продюсеры когда-нибудь предлагали вам немножко "поскандалить", чтобы поднять вокруг себя шум и стать известнее? Как относитесь к таким приемам?

- Да, продюсеры и правда неоднократно предлагали “пошуметь”, “поскандалить” или придумать какие-то провокационные истории. Я, честно говоря, очень такое не люблю. Думаю, что известнее нужно становиться с помощью реально хороших дел и музыки. Такая уж задача в моей жизни.

- А в начале отношений вы с Тарасом прокладывали какие-то красные линии, которые нельзя пересекать ни в коем случае, чтобы не поломать семью? Например, специально создавать скандал.

- В нашей жизни никаких красных линий не было и нет. Но есть единое желание - не сломать семью. В этом мы всегда друг друга поддерживаем, стараемся доверять друг другу и быть откровенными. Семья для нас - это самое главное, то, что не может сравниться с карьерой, другими людьми или чем-угодно. И чтобы это понять, совершенно не обязательно протягивать какие-то красные линии. Нужно понимать, что для нас обоих это одинаково важно.

- Со стороны вы кажетесь чуть ли не самой благополучной парой в украинском шоу-бизнесе. За все годы ни одного конфликта или скандала в прессе, песни, общественная деятельность и т.д. Но из-за чего-то же вы ссоритесь?

- Иногда мы и правда ссоримся. Но лучше сказать, что у нас бывают недопонимания, и случаются они только в бытовых моментах. А все остальное хорошо! И слава Богу.

- В семье Тополь есть железные правила, которые нельзя нарушать никому?

- В нашей семье есть единственное золотое правило, которое никто не нарушает - это украинский язык. Дома мы разговариваем только на нем. В остальном - мы просто стараемся не ссориться, причем и когда дети не могут что-то между собой поделить, они тоже прекрасно знают, что подобные “разборки” у нас не прокатят.

Поэтому все всегда полюбовно, мы разговариваем, понимаем друг друга и решаем всё в позитивном русле.

- Кто кого больше ревнует?

- Мне кажется, что нашу ревность можно назвать игрушечной. В нашем случае она нужна скорее для того, чтобы напомнить “вообще-то ты мне интересен, вообще-то я тебя люблю”. С другой стороны - мы настолько часто это друг другу говорим, что теряется сама потребность заставлять ревновать или искать для ревности какие-то причины, ведь их просто нет.

- И вы, и Тарас часто уезжаете на гастроли, съемки. Кто в это время остается с детишками? И вообще, кто у вас "смотрящий" по дому, когда вся семья в сборе?

- У нас есть очень хорошая няня, которая занимается с детьми: пишет, читает, что-то вырезает, клеит. Плюс, конечно же, всегда на подхвате наши родители, в любой нужный момент они с детьми.

- А кто самый строгий в семье — папа или мама?

- А строгих у нас в семье нет, разве что по настроению, у кого оно похуже - тот в конкретный момент и самый строгий.

- Сейчас на выборах в Раду был просто бум звезд. Одни агитировали, другие шли в депутаты. Вы и Тарас кажетесь идеальными кандидатами для партии "Голос": молодые, поющие, умные и положительные. Вам поступали предложения от каких-то партий и вообще обсуждали эту тему в семье?

- Я не люблю обсуждать политику и особенно дома стараюсь этого не делать. Тарас со своей стороны в большей степени следит за тем, что происходит в политическом плане и посвящает меня в эту информацию. Но желания серьезно погружаться в эту тему нет никакого. И Тарасу я говорю то же самое, мне бы не хотелось, чтобы он участвовал в политике.

Конечно он очень мудрый мужчина, и в политическом плане в том числе, всегда говорит нужные и правильные вещи и было бы хорошо, чтобы к нему прислушивались. Но пусть он лучше делает это со сцены для народа, который приходит к нему на концерты.

- Результат выборов порадовал или разочаровал? Как считаете, из певцов и юмористов вообще могут получиться хорошие законодатели? Потому что обратных примеров мы пока не видели.

- Лично меня результат и не порадовал и не разочаровал, ведь пока еще не совсем понятно, что происходит. Вообще думаю, что у нашей страны сейчас золотое время, чтобы переосмыслить свою жизнь, работу, цели, не распыляться и не думать о каких-то политических деятелях, а просто заняться собой, потому что больше некому этим заниматься!

Давайте менять отношение ко всему, что происходит, настраиваться на позитив и создавать все для того, чтобы наше впечатление о ситуации в стране, и конкретно в политическом плане, было только позитивное. Ведь каждый строит свою жизнь сам, и дай Бог, чтобы наш народ это понял и поднялся на ступень выше.

- Ходят слухи, что осенью могут отменить или ослабить языковые квоты на ТВ и радио. Как вы к этому относитесь?

- Это было бы конечно плохо, ведь у нас только сейчас начали проявляться действительно классные украинские исполнители и классная украинская музыка. И это очень вдохновляет.

Так что думаю, что если квоты все-таки отменят - это будет нехорошо, но это только мое субъективное мнение.

- Я читал в старом интервью, что вас бесят сплетни о себе. Назовете самую дикую ложь, которую узнали о себе за последнее время? И как отреагировали?

- За последнее время я многое узнала о себе. Сначала переживала, а вот буквально недавно почувствовала равнодушие к этому, полностью расслабилась и не реагирую, стало как-то все равно. Пусть говорят, что хотят. Я такая, какая я есть.

Мне важно, что люди, которые рядом со мной, знают меня настоящую. Это главное. Поэтому - пусть говорят!

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