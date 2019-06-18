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В Москве побили известного продюсера: появилось видео момента

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В Москве избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова.

Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС. По его словам, "нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись".

По мнению продюсера, ограбление не было целью нападавших. Тельнов, возглавлявший ранее киностудию "Ленфильм" и профильный департамент министерства культуры, осенью 2018 года стал исполнительным директором Фонда кино.

Вячеслав Тельнов

Вячеслав Тельнов

РИА Новости

Этот фонд является одним из главных инструментов, через которые правительство РФ выделяет деньги на развитие кинематографа.

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Позже в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту нападения на продюсера возбуждено уголовное дело.

В своем заявлении в полицию Тельнов указал, что к нему подбежал неизвестный, несколько раз ударил его и скрылся. "Мужчина обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен", - уточнили в ГУ МВД.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на Тельнова.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из основателей популярной рок-группы "Ляпис Трубецкой", гитарист коллектива Trubetskoy Руслан Владыко был серьезно избит в Минске. Мужчина впал в кому.

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Место
РоссияМосква
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