В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ

В Москве погибла популярная DJ Жанна Рассказова. Предварительно смерть наступила из-за передозировки наркотиками.

Девушку пытались спасти врачи скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

"Вчера вечером Жанне стало плохо, она потеряла сознание. Девушке вызвали скорую помощь, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки наркотиками", - говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.

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