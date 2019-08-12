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В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ

2.2т Читать материал на украинском

В Москве погибла популярная DJ Жанна Рассказова. Предварительно смерть наступила из-за передозировки наркотиками.

Девушку пытались спасти врачи скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
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"Вчера вечером Жанне стало плохо, она потеряла сознание. Девушке вызвали скорую помощь, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки наркотиками", - говорится в сообщении.

В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ
В Москве из-за передозировки наркотиками погибла известная DJ

Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.

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Россия Москва
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Махно Володимир
Махно Володимир
она сама выбрала свой путь. это ее выбор - сдохнуть от накркоты. нужно уважать ее выбор!
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