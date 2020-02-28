В Киеве ограбили квартиру украинской актрисы и звезды фильма "Безумная свадьба" Василины Аполлинарии.

Об этом рассказала сама знаменитость на своей странице в Instagram.

Василина Аполлинария Instagram @vasylyna_apollinariya

В частности, в соцсети Василина опубликовала несколько фотографий, на которых показала, как выглядит ее квартира после ограбления. Кроме того, актриса написала эмоциональный пост.

"Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!" Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи, а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?", – пишет актриса.

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве Instagram @vasylyna_apollinariya

"Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи, черт возьми, и всякие мелочи. Если вы это читаете, "друзья" мои, знайте: я желаю, чтобы вам это вернулось. Все. Ни больше, ни меньше. Су*и", – добавила Василина.

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве Instagram @vasylyna_apollinariya

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве Instagram @vasylyna_apollinariya

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве Instagram @vasylyna_apollinariya

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