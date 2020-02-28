Главная Новости
28 февраля • обновлено в 08:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В Киеве ограбили квартиру известной украинской актрисы. Фото

13т
Читать материал на украинском

В Киеве ограбили квартиру украинской актрисы и звезды фильма "Безумная свадьба" Василины Аполлинарии.

Об этом рассказала сама знаменитость на своей странице в Instagram.

Василина Аполлинария

Василина Аполлинария

Instagram @vasylyna_apollinariya

Новости
В Киеве ограбили певицу MARUV: первые детали

В частности, в соцсети Василина опубликовала несколько фотографий, на которых показала, как выглядит ее квартира после ограбления. Кроме того, актриса написала эмоциональный пост.

"Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!" Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи, а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?", пишет актриса.

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве

Instagram @vasylyna_apollinariya

"Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи, черт возьми, и всякие мелочи. Если вы это читаете, "друзья" мои, знайте: я желаю, чтобы вам это вернулось. Все. Ни больше, ни меньше. Су*и", – добавила Василина.

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве

Instagram @vasylyna_apollinariya

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве

Instagram @vasylyna_apollinariya

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве

Василину Аполлинарию ограбили в Киеве

Instagram @vasylyna_apollinariya

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что артист лейбла Black Star Миша Марвин стал жертвой мошенников в поезде "Москва-Одесса" по пути в Киев.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
55
4
Смешно
1
Интересно
35
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Резнік Юрій
Резнік Юрій
Мусорне аваковской некогда такими мелочами заниматься. Она ловит детей с плакатиками против Зеленкского.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сизов Моисей
Сизов Моисей
Наверное выше всех скакала на майдане.ДУБИНОГОЛОВЫЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Костюков Олег
Костюков Олег
Сочувствую... Мерзавцы... Желаю, чтобы хоть часть вещей нашлась. Хотя с нашими нынешними "правоохранителями" это очень проблематично(
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги