"Уже приличный срок": росСМИ заговорили о беременности молодой жены Петросяна. Фото

В росСМИ появилась информация о том, что 30-летняя жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова беременна.
В частности, об этом написал Telegram-канал "НеМалахов".
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
teleprogramma.pro
Свое заявление портал проиллюстрировал фотографиями Брухуновой в объемном синем свитере.
"Ну, и еще одна беременная к ночи. У молодой жены Евгения Петросяна уже очень приличный срок, судя по фото", – говорится в сообщении Telegram-канала.
Татьяна Брухунова
Telegram-канала "НеМалахов"
Примечательно, что на фотографиях можно рассмотреть округлившийся живот у Брухуновой. Впрочем, сами Евгений и Татьяна слухи о скором пополнении семейства пока не комментируют.
Евгений Петросян
Instagram @petrosyanevgeny
Татьяна Брухунова
Instagram @bruhunova
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.
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