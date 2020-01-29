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29 января • обновлено в 08:39
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"Уже приличный срок": росСМИ заговорили о беременности молодой жены Петросяна. Фото

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В росСМИ появилась информация о том, что 30-летняя жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова беременна.

В частности, об этом написал Telegram-канал "НеМалахов".

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

teleprogramma.pro

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Свое заявление портал проиллюстрировал фотографиями Брухуновой в объемном синем свитере.

"Ну, и еще одна беременная к ночи. У молодой жены Евгения Петросяна уже очень приличный срок, судя по фото", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Telegram-канала "НеМалахов"

Примечательно, что на фотографиях можно рассмотреть округлившийся живот у Брухуновой. Впрочем, сами Евгений и Татьяна слухи о скором пополнении семейства пока не комментируют.

Евгений Петросян

Евгений Петросян

Instagram @petrosyanevgeny

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.

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Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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