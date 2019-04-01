"Ушла эпоха": умер всемирно известный украинский режиссер

31 марта скончался известный украинский режиссер и фотохудожник Вацлав Мошинский.

Об этом в Facebook сообщил его коллега Игорь Бойченко.

"Он прожил долгую и плодотворную творческую жизнь (режиссер, фотохудожник, педагог), участвовал в сотнях выставок, было много отечественных и международных наград, почетных званий, трижды возглавлял Херсонское областное отделение НСФХУ. Вместе с ним ушла целая эпоха херсонской фотографии", – сказано в сообщении.

Вацлав Мошинский родился в 1935 году в Николаевской области в городе Новая Одесса. В 1959 году окончил Киевский политехнический институт по специальности "Звукотехника", квалификация: инженер-электрик.

Дебютировал как фотохудожник в 1968 году на Международной фотовыставке в Италии, где фотографией "Рассказ о войне" заявил о себе. С этого времени он экспонент более 100 фотовыставок.

Вацлав Мошинский Facebook

Около 40 лет работал на Херсонском областном телевидении звукорежиссером, режиссером, главным режиссером, режиссером-оператором. Подготовил более 3000 телевизионных и 65 документальных фильмов.

Мошинский был членом целого ряда творческих союзов. В 1996 году он получил звание AFJAP — фотохудожника международной федерации фотоискусства, с 1997 года — являлся членом Европейской организации профессиональных фотохудожников EDISF.

Работал долгое время на общественных началах Председателем Херсонской организации Союза фотохудожников Украины, с 1999 года на преподавательской работе в ХНТУ.

Вацлав Мошинский Facebook

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