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"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом

1.3тЧитать материал на украинском

Певица и ветеран АТО Анастасия Шевченко впечатлила сеть мощным клипом. Девушка, выступающая под псевдонимом "Стасік", выпустила видео на песню "Ніж", в котором она рассказывает о том, что чувствовать боль — не стыдно и никто не должен скрывать это чувство.

Видео опубликовано на официальном канале артистки в Youtube.

"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом

Скриншот из видео

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"Я пришла сказать, что умирать от боли — не стыдно. Чувствовать боль, страдать от нее не является чем-то позорным, что никто не обязан скрывать боль. Иногда после сильной боли в личности происходит слом, и с этим можно и нужно жить", — сказала Шевченко в комментарии OBOZREVATEL.

"Очень классный микс украинского этнического вокала. Пожалуйста, продолжайте", "Ого-го, вот это да! Это же просто аудио-визуальная находка этой недели", "Классный клип! Ждем альбом!﻿", "Крутая", "Когда бюджетно, но искренне, получается лучше, чем когда есть только гора бабла. От дорогущих клипов уже тошнит. Респект вам и творческих успехов!﻿" — пишут в сети.

"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом
"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом
"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом
"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом
"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом
"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом
"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом Alyona Alyona, выпустила клип на сингл "Пушка", который является заглавным в дебютном альбоме.

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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
лесбиянка шизанутая...мощная херня.
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