"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом

Певица и ветеран АТО Анастасия Шевченко впечатлила сеть мощным клипом. Девушка, выступающая под псевдонимом "Стасік", выпустила видео на песню "Ніж", в котором она рассказывает о том, что чувствовать боль — не стыдно и никто не должен скрывать это чувство.

Видео опубликовано на официальном канале артистки в Youtube.

Скриншот из видео

"Я пришла сказать, что умирать от боли — не стыдно. Чувствовать боль, страдать от нее не является чем-то позорным, что никто не обязан скрывать боль. Иногда после сильной боли в личности происходит слом, и с этим можно и нужно жить", — сказала Шевченко в комментарии OBOZREVATEL.

"Очень классный микс украинского этнического вокала. Пожалуйста, продолжайте", "Ого-го, вот это да! Это же просто аудио-визуальная находка этой недели", "Классный клип! Ждем альбом!﻿", "Крутая", "Когда бюджетно, но искренне, получается лучше, чем когда есть только гора бабла. От дорогущих клипов уже тошнит. Респект вам и творческих успехов!﻿" — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом Alyona Alyona, выпустила клип на сингл "Пушка", который является заглавным в дебютном альбоме.

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