Умерла выдающаяся украинская певица Мария Байко: что о ней известно

Украинская певица, народная артистка Украины Мария Байко умерла на 90-м году жизни.

О ее смерти сообщил сын Байко Владимир Одреховский на личной странице в Facebook. Причину смерти артистки мужчина не указал.

"Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко", – написал Владимир и рассказал о творческом пути выдающейся исполнительницы.

Так, Мария Байко – концертно-камерная певица, народная артистка Украины, а также обладательница многочисленных украинских и зарубежных музыкальных наград. В их числе – Орден княгини Ольги и юбилейная медаль "20 лет независимости Украины".

Байко была лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, профессором кафедры сольного пения Львовской консерватории им. Н. Лысенко. Выступала как сольно, так и в составе семейного трио вместе со своими сестрами Даниилой и Ниной Байко.

Также Мария Байко считалась ведущей солисткой Львовской филармонии, а вместе с трио "Сестры Байко" часто гастролировала в республиках бывшего СССР, в Европе, США, Канаде. В ее репертуаре были украинские народные песни, романсы Лысенко, Людкевича, Кос-Анатольского, Фильц, Барвинского.

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