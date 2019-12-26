Умерла Галина Волчек: как сегодня выглядит сын легендарной актрисы

Российский оператор Денис Евстигнеев в последние дни жизни матери, актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, навещал ее в больнице.
С самого детства он решил пойти по стопам звездной родственницы и стать частью мира культуры. OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит сын Волчек.
Денис Евстигнеев в наши дни
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Денис Евстигнеев родился 29 октября 1961 года. С малых лет он мечтал стать таким же известным, как и его мама.
Денис Евстигнеев в молодости с Галиной Волчек
РИА Новости
В 1983 году он окончил учебное заведение по профессии оператор и сразу начал участвовать в съемках фильмов. Позже его наградили Государственной премией СССР.
За свою карьеру Денис участвовал во многих проектах и даже успел сняться в нескольких лентах. Известно также, что сын Волчек был дважды обручен. Во второй раз Евстигнеев женился на приемной дочери Зиновия Гердта, от которой у него появился пасынок – Орест Фокин.
Денис Евстигнеев со второй женой
Денис Евстигнеев
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Денис Евстигнеев
24smi
Денис Евстигнеев 2007 год
Кадр из видео
Денис с матерью
Фото: Legion-media
Денис Евстигнеев 2018 год
Кадр из видео
Денис Евстигнеев
wellnesso
Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.
Чем болела в последнее время легендарная актриса, можно прочитать в нашем материале.
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