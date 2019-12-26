Умерла Галина Волчек: как сегодня выглядит сын легендарной актрисы

Российский оператор Денис Евстигнеев в последние дни жизни матери, актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, навещал ее в больнице.

С самого детства он решил пойти по стопам звездной родственницы и стать частью мира культуры. OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит сын Волчек.

Денис Евстигнеев в наши дни wellnesso

Денис Евстигнеев родился 29 октября 1961 года. С малых лет он мечтал стать таким же известным, как и его мама.

Денис Евстигнеев в молодости с Галиной Волчек РИА Новости

В 1983 году он окончил учебное заведение по профессии оператор и сразу начал участвовать в съемках фильмов. Позже его наградили Государственной премией СССР.

За свою карьеру Денис участвовал во многих проектах и даже успел сняться в нескольких лентах. Известно также, что сын Волчек был дважды обручен. Во второй раз Евстигнеев женился на приемной дочери Зиновия Гердта, от которой у него появился пасынок – Орест Фокин.

Денис Евстигнеев со второй женой

Денис Евстигнеев 24smi

Денис Евстигнеев 24smi

Денис Евстигнеев 2007 год Кадр из видео

Денис с матерью Фото: Legion-media

Денис Евстигнеев 2018 год Кадр из видео

Денис Евстигнеев wellnesso

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.

Чем болела в последнее время легендарная актриса, можно прочитать в нашем материале.

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