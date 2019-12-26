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26 декабря • обновлено в 23:08
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Умерла Галина Волчек: как сегодня выглядит сын легендарной актрисы

5.3т
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Российский оператор Денис Евстигнеев в последние дни жизни матери, актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, навещал ее в больнице.

С самого детства он решил пойти по стопам звездной родственницы и стать частью мира культуры. OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит сын Волчек.

Денис Евстигнеев в наши дни

Денис Евстигнеев в наши дни

wellnesso

Денис Евстигнеев родился 29 октября 1961 года. С малых лет он мечтал стать таким же известным, как и его мама.

Денис Евстигнеев в молодости с Галиной Волчек

Денис Евстигнеев в молодости с Галиной Волчек

РИА Новости

В 1983 году он окончил учебное заведение по профессии оператор и сразу начал участвовать в съемках фильмов. Позже его наградили Государственной премией СССР.

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За свою карьеру Денис участвовал во многих проектах и даже успел сняться в нескольких лентах. Известно также, что сын Волчек был дважды обручен. Во второй раз Евстигнеев женился на приемной дочери Зиновия Гердта, от которой у него появился пасынок – Орест Фокин.

Денис Евстигнеев со второй женой

Денис Евстигнеев со второй женой

Денис Евстигнеев

Денис Евстигнеев

24smi

Денис Евстигнеев

Денис Евстигнеев

24smi

Денис Евстигнеев 2007 год

Денис Евстигнеев 2007 год

Кадр из видео

Денис с матерью

Денис с матерью

Фото: Legion-media

Денис Евстигнеев 2018 год

Денис Евстигнеев 2018 год

Кадр из видео

Денис Евстигнеев

Денис Евстигнеев

wellnesso

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.

Чем болела в последнее время легендарная актриса, можно прочитать в нашем материале.

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Место
Россия
Теги
шоу-бизнес кино
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