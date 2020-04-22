Умерла автор хитов "Ласкового мая" и Ларисы Долиной

В России умерла поэтесса Алла Гольцева, которая написала множество песен для популярных российских исполнителей. Так, она является автором хитов группы "Ласковый май" и певицы Ларисы Долиной.

Ей было 74 года. О смерти Гольцевой на своей странице в социальной сети Instagram сообщил скандальный российский продюсер Андрей Разин.

instagram.com/razin_andrei_lm

"Сегодня рано утром ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группой "Ласковый май", - написал Разин.

Алла Николаевна Гольцева родилась 29 марта 1946 года. Она окончила Московский Геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности горный инженер-гидрогеолог. Летом 1989 года один ее знакомый музыкант, попросил ее написать стихи для песен группы "Ласковый Май". Она работала "штатным поэтом" "Ласкового Мая" до его распада, продолжая сотрудничество с Разиным. В 1995 году Гольцева была исполнительным продюсером его альбома "От "Белых роз" до "Эльдорадо".

Всего Гольцева написала около 140 песен для популярных музыкантов.

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