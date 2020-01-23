Умер сын известной российской актрисы: что случилось

Вечером 22 января стало известно о смерти сына известной российской актрисы Раисы Рязановой, 51-летнего Данилы Перова.

Об этом сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

"Скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – говорится в сообщении.

Раиса Рязанова СтарХит

Сообщила о смерти Данилы и российская актриса Елена Скороходова на своей странице в Facebook:

"У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 года рождения. Какая боль! Причина – тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына – это страшно".

Примечательно, что Перов также был актером. Несмотря на то, что в последнее время Данила в основном работал в театре, он также не забывал и о съемочной площадке. Так, среди известных работ мужчины, роли в сериалах "Всегда говори "всегда", "Универ", "Леди Бомж", "Марш Турецкого".

Данила Перов Кино-Театр.Ру

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.

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