"Злая шутка": росСМИ "похоронили" режиссера Говорухина

Российские СМИ сообщили о смерти известного режиссера Станислава Говорухина, но потом были вынуждены писать опровержение.

До этого стало известно, что Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии.

Так, "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванные источники сообщил о смерти Станислава Говорухина.

Позже журналисты издания дополнили новость: "Телефоны режиссера не отвечают, однако, как нам сообщила работающая с ним директор, сейчас Говорухин находится в санатории в Барвихе и назвала появившуюся информацию о его смерти "злой шуткой".

Пресс-секретарь режиссера эту информацию опроверг. "Господи, он жив. Я не буду комментировать, просто я опровергаю информацию, которая появилась в СМИ. Он жив", - сказала помощница Говорухина Мария, передает телеграмм-канал 360tv.

Непроверенную информацию подхватили и другие россСМИ.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT также опровергла сообщения о смерти режиссера Станислава Говорухина. "По моим сведениям, он находится в Барвихе. Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе в санатории и чувствует себя вполне сносно, что она везёт ему лекарства", — сказала Драпеко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года бывшая журналистка "Радио Свобода" Дарья Комарова призналась в том, что к ней домогался режиссер Станислав Говорухин.