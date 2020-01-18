Умер самый маленький в мире человек: Комаров трогательно рассказал про "Будду из Непала". Видео

Украинский путешественник Дмитрий Комаров назвал "маленьким Буддой" умершего Кахендру Тапу Магара – жителя Непала, который был наименьшим в мире человеком.

Комаров болезненно отреагировал на новость о смерти Тапы, поскольку был лично знаком с ним. Ведущий сообщил в Facebook, что 18 января семья попрощалась с Тапой, его кремировали в родном городе Покхара.

"Носилки из бамбука, он посыпан цветами и деньгами, потом костер… Я сильный человек, но у меня на глазах слезы, набирая эти строки. Думаю о нем. Вспоминаю. Вставляю в ноутбук старые виндчестеры, перебираю фотоархивы. Очень больно", – написал Комаров.

Кахендра Тапа Магара Facebook Дмитрия Комарова

Кахендра Тапа Магара Facebook Дмитрия Комарова

Он рассказал, что приезжал к Кахендре не менее пяти раз, где несколько раз проходили съемки программы "Мир наизнанку". Комаров также отметил, что успел реализовать некоторые мечты Тапы.

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Комаров и Тапа Facebook Дмитрия Комарова

Комаров и Тапа Facebook Дмитрия Комарова

"Летали над Гималаями, привезли из Катманду его кумира – самого знаменитого актера страны, Раджеша Хамала. Как сейчас помню нашу последнюю встречу, когда приезжал представитель Национального Реестра Рекордов и мы вручали Кахендре диплом. Это были счастливые, очень теплые, добрые дни. Не было ощущения, что я его больше не увижу. Я был уверен, что еще заеду в Непал и мы увидимся. Обязательно увидимся…" – рассказал путешественник.

Комаров и Тапа Facebook Дмитрия Комарова

Комаров и Тапа Facebook Дмитрия Комарова

Комаров и Тапа Facebook Дмитрия Комарова

"Несмотря на сложную судьбу, парень не отчаивался, жил полноценно, насколько это возможно, был очень мудрым и главное – ну очень и очень человечным. Мы полюбили его, как и десятки миллионов телезрителей. Я горжусь, что был с ним знаком. И скорблю вместе с его родными", – добавил Комаров.

Комаров и Тапа Facebook Дмитрия Комарова

Как писал OBOZREVATEL, Кахендра родился 14 октября 1992 года. В день своего 18-летия в 2010 году его рост составлял всего лишь 65 см, а вес около 5,5 кг. Младенцем он умещался на ладони своей матери, Дханы Майи. А когда стал старше, отец носил Тапу в кармане.

У Тапы есть младший брат Манеш. Ему сейчас 13 лет, и он вполне обычного роста. Родители Тапы не выяснили, почему их сын так и не вырос. Непальские врачи тоже не могут определить, чем вызвана остановка роста.

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