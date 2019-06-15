Король экранизаций. Чем был знаменит Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, который скончался 15 июня в Риме в возрасте 96 лет, был дважды номинирован на "Оскар", является лауреатом BAFTA, "Эмми" и других премий.

Дзеффирелли (настоящее имя – Джанфранко Корси) начинал свою карьеру в театре. "Театр дает режиссеру знания, широкую профессиональную платформу. Кино началось с театра и многое берет из него", – утверждал он.

В 1957 году Дзефирелли решается попробовать себя в кино. Его дебютом стала комедия "Кемпинг", но в мировой критике он получил титул режиссера-шекспироведа. Ведь в театре ставил "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего" и "Ромео и Джульетту". А в кино он работал над "Укрощением строптивой" и получил высокую оценку критиков, но сам решил, что фильм получился театральным.

Лента "Ромео и Джульетта" принесла ему всеобщую известность, получила две премии "Оскар", три премии "Золотой Глобус", другие ценные награды и вошла в классику мирового кинематографа.

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После Шекспира режиссер обращается к религиозной теме и снимает трогательный фильм "Брат Солнце, сестра Луна", посвященный судьбе Франциска Ассизского, а потом "Иисус из Назарета", имевший успех в кинопрокате.

В конце 70-х и в течении 80-х у Дзеффирелли вышло несколько фильмов на современные темы: "Чемпион", "Бесконечная любовь" и др. К Шекспиру он вернется позже с фильмом "Гамлет", в котором Мел Гибсон сыграл главную роль.

Одной из лучших экранизаций знаменитого романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" считается именно фильм Дзеффирелли, снятый в 90-е годы.

Среди последних работ Дзеффирелли 2 интересных фильма: "Чай с Муссолини", где режиссер в качестве материала использует живые воспоминания из собственной биографии, и "Каллас навсегда", где роль легендарной греческой певицы досталась Фанни Ардан.

Дзеффирелли был режисерром картин Кемпинг (1957), Укрощение строптивой (1967), Ромео и Джульетта (1968), Брат Солнце, сестра Луна (1972), Иисус из Назарета (1977), Чемпион (1979), Бесконечная любовь (1981), Богема (1981), Паяцы (1982), Сельская честь (1982), Травиата (1983), Отелло (1986), Молодой Тосканини (1988), Гамлет (1990), Воробей (1993), Джейн Эйр (1996), Чай с Муссолини (1999), Каллас навсегда (2002).

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер умер дома, он длительное время болел. Дзеффирелли похоронят на кладбище Святых врат во Флоренции, прощание с режиссером запланировано на 17 июня.

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