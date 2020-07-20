Умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов: что известно

Советский режиссер мультфильмов "Приключения Незнайки и его друзей" и "Волшебник Изумрудного города" Александр Боголюбов умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России 20 июля. Причину смерти не уточнили. Отметим, что в январе 2020 года сын режиссера актер Оскар Кучера сообщал о госпитализации отца.

Боголюбов с женой и сыном Радио "Комсомольская правда"

Боголюбов родился в 1934 году в Москве (Россия). В 1962 году окончил Киевский государственный институт театральных искусств, после выпуска работал вторым режиссером на киностудии им. Довженко и Одесской киностудии.

Кроме анимационных лент, режиссер снимал кино. Вместе с Владимиро Чеботаревым создали фильм "Батальоны просят огня" по одноименной повести Юрия Бондарева.

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