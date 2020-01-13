Умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника": что известно

Советский кинорежиссер Константин Бромберг умер в США на 81-м году жизни.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов:
"В Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника".
Константин Бромберг
kino-teatr.ru
По словам Идова, в США Бромберг не занимался кино:
"В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил. Одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров".
Напомним, в 1980 году на экраны вышел детский фильм "Приключения Электроника", а в 1982 — "Чародеи". За "Приключения Электроника" Бромберг получил государственную премию СССР.
Кадр из фильма "Приключения Электроника"
Газета.Ру
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