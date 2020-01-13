Умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника": что известно

Советский кинорежиссер Константин Бромберг умер в США на 81-м году жизни.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов:

"В Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника".

Константин Бромберг kino-teatr.ru

Новости Появилось последнее фото Волчек после смерти

По словам Идова, в США Бромберг не занимался кино:

"В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил. Одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров".

Напомним, в 1980 году на экраны вышел детский фильм "Приключения Электроника", а в 1982 — "Чародеи". За "Приключения Электроника" Бромберг получил государственную премию СССР.

Кадр из фильма "Приключения Электроника" Газета.Ру

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!