Умер легендарный музыкальный журналист Александр Евтушенко

Украинский журналист, музыкальный обозреватель, продюсер, радио и телеведущий Александр Евтушенко умер в возрасте 63 лет.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил писатель Анатолий Днистровый. Причина смерти знаменитости не уточняется. Однако известно, что Александр долгое время боролся с болезью энцефалопатия (синдром диффузного поражения головного мозга. – Ред.).

"Не стало Александра Евтушенко – первого профессионального музыкального критика эпохи Независимости, профессионального историка украинской популярной и молодежной музыки последних 30-ти лет", – написал Анатолий.

Евтушенко был фундатором музыкальной журналистики в Украине – редактор первой музыкальной газеты "Аудио-толока", первого журнала о музыке "Галаs" и других изданий этого направления, вел программу "Тынды-Рынды", выпускал музыкальные альбомы.

Журналист работал с такими ведущими украинскими изданиями, как "День", "ПИК", "Собеседник", "Зеркало недели" и прочими.

Кроме того Евтушенко работал над развитием жанра украинской рок-музыки. Вел радиопередачу "Рок украинского характера" (25 радиоэссе о выдающихся рок-групп Украины), работал ведущим программы "Музыкальный остров" на Радио "Свобода".

Также он выступал как пресс-атташе самых знаковых украинских фестивалей, как "Червона рута", "Перлини сезону", "Таврийские Игры", "Альтернатива. Львов", "Мазепа-фест. Полтава".

Прощание с Александром Евтушенко состоится 26 декабря в 11:00 на территории крематория Байкового кладбища (Киев).

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