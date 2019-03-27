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Умер легендарный советский космонавт Валерий Быковский

4.3тЧитать материал на украинском

В России на 85-ом году жизни скончался известный советский летчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский.

Соответствующую информацию подтвердили в Центре подготовки космонавтов в комментарии ТАСС, уточнив, что его не стало 27 марта.

Причина смерти не уточняется. О месте и дате похорон пока также не сообщается. По данным "Павло-Посадские известия", в связи со смертью космонавта глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков выразил соболезнования родным и близким.

Валерий Быковский

Валерий Быковский

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"Валерий Федорович был для всех жителей Павловского Посада родным и близким человеком. Почти ежегодно он приезжал в родной город и встречался с трудовыми коллективами, молодежью, рассказывая о первых космонавтах Земли. В этом году в городе планируется открыть музей Быковского. Пусть он станет нашим вкладом в память о великом земляке", – сказал он.

Валерий Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. В 1960 году он вошел в состав отряда космонавтов одним из первых во время первого набора из ВВС.

Валерий Быковский и Зигмунд Йен

Валерий Быковский и Зигмунд Йен

Быковский совершил три полета в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. Первый был в качестве командира корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года. Продолжительность полета тогда составила 4 суток 23 часа 6 минут.

Во втором полете, который продолжался 7 суток 21 час 52 минуты 17 секунд, Быковский также был командиром корабля "Союз-22".

Третий полет совершил в качестве командира советско-немецкого экипажа на корабле "Союз-31". Он был внесен в список почетных граждан Берлина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января 2018 года скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк в возрасте 67 лет.

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Место
Россия
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Рагули не знают кто такие космонавты . Они хотят быть аграрной "супэрдэржавой"
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