Умер автор мультфильма "Фунтик" Валерий Шульжик

Известный советский и российский детский писатель, создатель знаменитого мультфильма "Фунтик" Валерий Шульжик умер в возрасте 81 года.

Об этом сообщает Telegram-канал "112". По словам инсайдеров, писатель скончался в одной из московских больниц. Валерий Владимирович тяжело болел и последние три месяца своей жизни он провел на больничной койке.

Отметим, что Валерий Шульжик написал более 20 книг и сотни детских стихов. Самые популярные его работы – "Вот за тем поворотом…", "Бухта-Барахта" и "Приключения поросенка Фунтика".

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