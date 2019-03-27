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Умер актер, сыгравший графа Калиостро в "Формуле любви"

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28 марта в Грузии на 88-м году жизни умер советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили.

Как сообщает "Первый канал" Грузии, в последние месяцы актер тяжело болел. Причину смерти пока не называют.

Умер актер, сыгравший графа Калиостро в "Формуле любви"

Нодар Мгалоблишвили

Фото: domkino.tv

Умер актер, сыгравший графа Калиостро в "Формуле любви"

Нодар Мгалоблишвили

Фото: domkino.tv

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Отметим, что актерскую карьеру Мгалоблишвили начал в 1954 году в театре. В 1958 году актер дебютировал в кино. Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах. Среди его работ — многосерийный фильм 1977 года "Берега", детектив "Огарева, 6". Но наибольшую популярность Нодар получил благодаря роли графа Калиостро в фильме "Формула любви".

Умер актер, сыгравший графа Калиостро в "Формуле любви"

Нодар Мгалоблишвили

Фото: kino-tyt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волгограде 21 марта в 75-летнем возрасте умер заслуженный артист России, актер Петр Зайченко, известный по сериалу "Дальнобойщики".

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