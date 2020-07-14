Украинскую инстаблогершу-миллионника обвинили в мошенничестве: подробности скандала

Инстаблогершу из Луцка Катю Якимчук, которая имеет 1,7 млн читателей, обвинили в том, что она обманывает людей и "бросает" их на деньги.

Девушка рассказывает поклонникам, как зарабатывать миллионы, приобрести Porsche и переехать из общежития в квартиру в новостройке, а затем – в собственный дом.

Среди региональных СМИ уже давно ходили новости о скандальной 20-летней девушке и о ее курсах, где якобы учат зарабатывать реальные деньги на розыгрышах. Однако после каждого негатива блогерша объясняла читателям, что это все клевета.

Катя Якимчук стала известной благодаря розыгрышам дорогих подарков Instagram @tattingkate

"Есть в Луцке одна политическая партия.. один человек.. очень влиятельный человек. Которому очень хотелось получать пассивный доход с моего инстаграма. Как мы со следователем выяснили, абсолютно все статьи, которые обо мне публиковались, были его рук дела", – написала Якимчук в одной из публикаций в Instagram.

По словам блогера, приобретя курс у нее, можно сразу начать зарабатывать. Однако во время учебы никакой уникальной информации ученикам не предоставляется. Им рассказывают, как организовать розыгрыши, набирать спонсоров. Цена курса стартует от тысячи гривен (без обратной связи) и 2800 гривен с обратной связью (добавляют в чат поддержки). Чтобы успешно стартовать, Катя предлагает приобрести у нее рекламу розыгрыша, цена которого от 4500 гривен. Через некоторое время участники курсов поняли, что не получили никакой информации, однако деньги уже не вернуть.

Катя Якимчук Instagram @tattingkate

14 июля в инстасториз блогерша Натали Литвин, проживающая во Львове, подтвердила слова сотни пострадавших. Она рассказала, что на Якимчук ей пожаловалась подписчица.

"В этом месяце (июль. – Ред.) она запускала курс, как начать зарабатывать онлайн без вложений и аудитории, имела нам предоставить 50 способов заработка для каждого. Курс стоил 100 долларов. Вчера (13 июля. – Ред.) был последний день учебы и очень многие люди начали писать, что не предоставили информацию, которую должны были", – написала подписчица блогера.

Блогер рассказала, как Катя Якимчук обманывает людей Скриншот Instagram-сториз Натали Литвин

Блогер рассказала, как Катя Якимчук обманывает людей Скриншот Instagram-сториз Натали Литвин

Пострадавшие написали Якимчук, чтобы та вернула средства, ведь нужной информации не предоставили. Но лучанка заблокировала их и закрыла доступ к курсу. Некоторые бывшие ученики отмечали, что подали на Якимчук заявление в киберполицию. Люди не собираются просто так отступать и уже создали страницу в Instagram, чтобы объединить всех, кого обманула блогерша.

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