Украинский певец попал в список самых красивых людей мира

Популярный певец и представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN (Константин Бочаров) попал в список номинантов рейтинга TC Candler. Теперь он имеет возможность получить звание самого красивого мужчины в мире.
Имена номинантов были опубликованы на официальной странице издания в Instagram. Отметим, что это не первый опыт для певца, он уже второй раз оказывается в данном списке и претендует на место в сотне самых красивых людей мира.
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
Кроме того, MELOVIN стал единственным украинцем, кто фигурирует среди номинантов TC Candler. За звание самого красивого мужчины в мире певцу придется побороться с такими знаменитостями Голливуда, как Роберт Паттинсон, Кит Харингтон, Марио Касас, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Мэттью Бомер и другими.
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
MELOVIN
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец MELOVIN рассказал о печальном опыте в любовных отношениях, из-за которого он теперь не спешит заводить романы.
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