Украинский певец попал в список самых красивых людей мира

Популярный певец и представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN (Константин Бочаров) попал в список номинантов рейтинга TC Candler. Теперь он имеет возможность получить звание самого красивого мужчины в мире.

Имена номинантов были опубликованы на официальной странице издания в Instagram. Отметим, что это не первый опыт для певца, он уже второй раз оказывается в данном списке и претендует на место в сотне самых красивых людей мира.

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

Кроме того, MELOVIN стал единственным украинцем, кто фигурирует среди номинантов TC Candler. За звание самого красивого мужчины в мире певцу придется побороться с такими знаменитостями Голливуда, как Роберт Паттинсон, Кит Харингтон, Марио Касас, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Мэттью Бомер и другими.

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

MELOVIN Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец MELOVIN рассказал о печальном опыте в любовных отношениях, из-за которого он теперь не спешит заводить романы.

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