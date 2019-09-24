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24 сентября • обновлено в 17:15
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Украинский певец попал в список самых красивых людей мира

2.3т Читать материал на украинском

Популярный певец и представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN (Константин Бочаров) попал в список номинантов рейтинга TC Candler. Теперь он имеет возможность получить звание самого красивого мужчины в мире.

Имена номинантов были опубликованы на официальной странице издания в Instagram. Отметим, что это не первый опыт для певца, он уже второй раз оказывается в данном списке и претендует на место в сотне самых красивых людей мира.

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

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Кроме того, MELOVIN стал единственным украинцем, кто фигурирует среди номинантов TC Candler. За звание самого красивого мужчины в мире певцу придется побороться с такими знаменитостями Голливуда, как Роберт Паттинсон, Кит Харингтон, Марио Касас, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Мэттью Бомер и другими.

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец MELOVIN рассказал о печальном опыте в любовных отношениях, из-за которого он теперь не спешит заводить романы.

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Персона
Константин Бочаров (MELOVIN)
Место
Украина
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Гей что ли?
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70rus xxx
70rus xxx
Данилов Андрей, не,питтар.
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70rus xxx
70rus xxx
Вот такое мужскому населению украины нравится.А то придумали,фотки девушек в купальниках показывать.Цэ просто позор.
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Борисс Робот
Борисс Робот
70rus xxx, еще бы фотки ольгинских питарасов высталяли бы так это было бы вау...
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
70rus xxx, Ты пацак, как и все пацаки, по себе судишь. Смешные вы все, п и д а р а с ы наверное?
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