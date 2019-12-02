"Ревновал и жестоко издевался": украинская звезда откровенно рассказала о бывшем муже-тиране

Известная украинская актриса Олеся Жураковская ошеломила рассказом о бывшем муже-тиране.

Так, в интервью программе "Светская жизнь" звезда поделилась, что в студенческие руки вышла замуж за бизнесмена-мусульманина, который со временем стал ревновать и жестоко издевался над ней. По словам Жураковской, она не понимает, зачем выбирать яркую женщину-актрису, чтобы потом так себя вести (видео смотрите ниже).

Олеся Жураковская Фото: syl.ru

"Если человек ревнует и не может это контролировать, то это потом превращается в трагедию. Это очень странно, когда ты выбираешь себе яркую женщину-актрису, а потом начинаешь себя так вести..." — отметила Олеся.

Также Жураковская добавила, что токсичные отношения продолжались в течение пяти лет, после чего она решилась разорвать их.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер театра и кино Марат Башаров, звезда картин "Граница. Таежный роман" и "Турецкий гамбит", жестоко избил супругу Елизавету.

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