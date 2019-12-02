Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:12
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Ревновал и жестоко издевался": украинская звезда откровенно рассказала о бывшем муже-тиране

3.9т
Читать материал на украинском

Известная украинская актриса Олеся Жураковская ошеломила рассказом о бывшем муже-тиране.

Так, в интервью программе "Светская жизнь" звезда поделилась, что в студенческие руки вышла замуж за бизнесмена-мусульманина, который со временем стал ревновать и жестоко издевался над ней. По словам Жураковской, она не понимает, зачем выбирать яркую женщину-актрису, чтобы потом так себя вести (видео смотрите ниже).

Олеся Жураковская

Олеся Жураковская

Фото: syl.ru

Новости
"Нанес 26 ударов тупым предметом": сын скандального Алибасова жестко избил любовницу

"Если человек ревнует и не может это контролировать, то это потом превращается в трагедию. Это очень странно, когда ты выбираешь себе яркую женщину-актрису, а потом начинаешь себя так вести..." — отметила Олеся.

Также Жураковская добавила, что токсичные отношения продолжались в течение пяти лет, после чего она решилась разорвать их.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер театра и кино Марат Башаров, звезда картин "Граница. Таежный роман" и "Турецкий гамбит", жестоко избил супругу Елизавету.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Олеся Жураковская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги