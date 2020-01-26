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27 января • обновлено в 03:00
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Украинская пианистка выиграла "Грэмми-2020": что о ней известно

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Американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко выиграла "Грэмми-2020" в категории "Лучший сборник классической музыки".

Об этом стало известно в ночь на 27 января во время церемонии награждения. Она получила награду за сборник "The Poetry Of Places".

Эта номинация на "Грэмми" стала для пианистки третьей по счету. Она претендовала на награду еще в дебютный альбом Woman at the New Piano, который тоже номинировался в категории "Лучший сборник классической музыки").

Украинская пианистка выиграла "Грэмми-2020": что о ней известно

Кто такая Надежда Шпаченко?

Надежда Шпаченко родилась и прожила большую часть жизни именно в Украине. В 1991 году вместе с матерью она уехала в Израиль, а в1994 переехала в США, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.

Украинская пианистка выиграла "Грэмми-2020": что о ней известно
Украинская пианистка выиграла "Грэмми-2020": что о ней известно
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Сейчас она работает профессором музыки в Калифорнийском университете, а также широко известна в США выполнением работ современных композиторов. Надежда выступила с мировыми премьерами, выполнив произведения таких композиторов, как Эллиотт Картер, Джордж Крамб, Даниэль Фельсенфельд, Том Флаэрти, Энни Госфильд, Вера Иванова, Леон Кирхнер, Эми Бет Кирстен, Ханна Лейша, Джеймс Матесон, Мисси Маццоли, Гарольд Мелтцер, Адам Шенберг, Льюис Спратлан, Гернот Вольфганг, Янис Ксенакис, Питер Йейтс, Джек Ван Зандт и многие другие.

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Автор
Юрко Медянык
Место
США
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