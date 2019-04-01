''Украина будет прорусской'': звездный соратник террористов "ДНР" оценил ситуацию с Зеленским

Террористам самопровозглашенных "Л/ДНР" нужна прорусская Украина и она такой будет. "Это долгий процесс, но неизбежный".

Таким мнением в интервью "Комсомольской правде" поделился российский писатель Захар Прилепин, добровольно примкнувший к рядам террористов на Донбассе. По словам боевика, для "позитивных изменений" на востоке предпримут попытки "договориться" и даже "манипулировать" предполагаемым победителем президентской гонки в Украине.

Фото: ria.ru

"В зависимости от того, какие у нас есть договоренности с предполагаемыми победителями. Если у нас есть возможность ими манипулировать и даже шантажировать, возможны позитивные изменения. А если мы просто движимы силой инерции, как с Януковичем, будут те же самые грабли", - ответил Прилепин на вопрос, повлияют ли на что-то выборы в Украине.

При этом террорист добавил, что им "нужна прорусская Украина".

"Для этой территории характерно наплевательское отношение к прежним договоренностям. Нам нужна прорусская Украина. И она такой будет. Это долгий процесс, но неизбежный. Когда я воевал в Чечне, мне говорили, что мы 100 лет будем враждовать. Ну и где сегодня те предсказатели?" - добавил он.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленского с уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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