МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Украина будет прорусской'': звездный соратник террористов "ДНР" оценил ситуацию с Зеленским

4.2тЧитать материал на украинском

Террористам самопровозглашенных "Л/ДНР" нужна прорусская Украина и она такой будет. "Это долгий процесс, но неизбежный".

Таким мнением в интервью "Комсомольской правде" поделился российский писатель Захар Прилепин, добровольно примкнувший к рядам террористов на Донбассе. По словам боевика, для "позитивных изменений" на востоке предпримут попытки "договориться" и даже "манипулировать" предполагаемым победителем президентской гонки в Украине.

''Украина будет прорусской'': звездный соратник террористов "ДНР" оценил ситуацию с Зеленским

Фото: ria.ru

"В зависимости от того, какие у нас есть договоренности с предполагаемыми победителями. Если у нас есть возможность ими манипулировать и даже шантажировать, возможны позитивные изменения. А если мы просто движимы силой инерции, как с Януковичем, будут те же самые грабли", - ответил Прилепин на вопрос, повлияют ли на что-то выборы в Украине.

Новости
"Слишком много похорон": писатель-террорист Прилепин размечтался о захвате Киева

При этом террорист добавил, что им "нужна прорусская Украина".

"Для этой территории характерно наплевательское отношение к прежним договоренностям. Нам нужна прорусская Украина. И она такой будет. Это долгий процесс, но неизбежный. Когда я воевал в Чечне, мне говорили, что мы 100 лет будем враждовать. Ну и где сегодня те предсказатели?" - добавил он.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленского с уверенной победой в первом туре президентской гонки.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Захар Прилепин
Теги
интервьюВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентапобеда на выборах
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
65
16
Смешно
2
Интересно
2
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марченко Виталий
Марченко Виталий
БЫЛ ОДИН ТАКОЙ И ТОТ СБЕЖАЛ )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Марченко Виталий
Марченко Виталий
ПРОТИВ НАРОДА НЕ ПОПРЕШЬ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Марченко Виталий
Марченко Виталий
СОГЛАСЕН С ХРЕНОМ )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения