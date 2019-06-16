"Ух, какая попка!" Леся Никитюк взбудоражила фанов голым фото

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным снимком своей попы.

Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике. Пользователи сразу отметили отличный и подтянутый вид Никитюк.

Поклонники звезды очень обрадовались ее новому фото. Буквально за 5 часов публикация собрала более 100 тысяч лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк также порадовала поклонников пикантным снимком в другом черном купальнике.

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