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"Ух, какая попка!" Леся Никитюк взбудоражила фанов голым фото

4.3тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным снимком своей попы.

Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике. Пользователи сразу отметили отличный и подтянутый вид Никитюк.

Поклонники звезды очень обрадовались ее новому фото. Буквально за 5 часов публикация собрала более 100 тысяч лайков.

"Ух, какая попка!" Леся Никитюк взбудоражила фанов голым фото
"Ух, какая попка!" Леся Никитюк взбудоражила фанов голым фото
"Ух, какая попка!" Леся Никитюк взбудоражила фанов голым фото
"Ух, какая попка!" Леся Никитюк взбудоражила фанов голым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк также порадовала поклонников пикантным снимком в другом черном купальнике.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лошадь уродливая и колхозная,фу терпеть не могу эту тупую селючку
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